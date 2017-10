Local

Gerardo Suarez |

2017-10-23

-El Consejo Político del CDE del PRI definirá los procedimientos, métodos y calendario electivo de cara al 2018

-Alejamiento entre políticos y sociedad y desconfianza permitió llegara gente no identificada con la ciudad y el estado

Buscará Víctor Manuel Saucedo Perdomo, consejero estatal del PRI, competir por la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca luego de considerar que para él sería un orgullo y una distinción participar y servirle a la capital en el proceso electoral que ya inició de cara al 2018.

En el marco de la sesión del Consejo Político estatal del Partido Revolucionario Institucional, el subdirector jurídico de la Lotería Nacional, señaló que en esta se habrán de definir los procedimientos, métodos y calendario electivo de cara al 2018, por lo que dijo que cuando eso suceda tomará su posición, puesto como un militante más y desde la trinchera que le toque aportará para que el partido sea competitivo electoralmente.

Sin embargo, el ex diputado local y ex secretario general del Ayuntamiento capitalino, hizo un llamado a la sociedad a reflexionar lo que ha sucedido, donde los políticos alejaron de la sociedad y ésta le dio la espalda a ellos, lo que permitió que llegara la improvisación y la gente no identificada con la ciudad y con el estado.

Dicha reflexión, dijo, “nos debe llevar a una reconciliación para que la sociedad y los políticos con experiencia hagamos cada quien nuestra parte” y así poder llevar a Cuernavaca y a Morelos a los estadios de desarrollo que merece y necesita. Para ello, dijo, cuenta mucho la experiencia, donde es necesario haya ese compromiso con la ciudad para que exista una reingeniería financiera, donde el que se suma como el próximo alcalde “debe ser un mayordomo de la casa donde vivimos” para que haya orden, servicios públicos, desarrollo, armonía y compromisos mutuos.

Por lo que será mediante la experiencia y el talento como se podrá recuperar la buena imagen y el desarrollo de Cuernavaca, y no solo con garra y corazón como lo han querido hacer ahora, finalizó.