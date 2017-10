Local

Redacción

2017-10-23

-Acusan a Norberto Calderón Ocampo de “retrasar” la administración de la justicia

Ante el “retraso” en la administración de la justicia al llevar más de siete meses en un recurso de apelación, el cual no se ha cumplido en tiempo y forma, fue denunciado por la vía penal el magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Norberto Calderón Ocampo, además de que se presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de desafuero, así como se ingresó una queja al Consejo de la Judicatura local.

De acuerdo con la defensa particular de José Manuel Martínez Hernández (padre del ex edil Manuel Martínez Garrigós), Mired Mariscal aseguró que hace siete meses presentaron un recurso de apelación por un asunto judicial de unas escrituras, situación que desde el mes de enero y marzo del presente año, el impartidor de justicia, Norberto Calderón, no ha dictado alguna resolución.

Por tal motivo, la jurista interpuso el pasado lunes 16 de octubre, una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por delitos cometidos por servidores públicos por el “retardo” de la administración de la justicia, mientras que el pasado 17 de octubre, solicitó ante los diputados del Congreso del Estado, la solicitud de juicio político en contra de Calderón Ocampo, misma que fue ratificada, por lo que estarán en espera del dictamen de la Junta Política y de Gobierno con la intención de conocer si procede o no dicha solicitud, al considerar un evidente retraso, al contar con 15 días hábiles para dar un veredicto.

El juicio fue promovido en el Juzgado Primero Civil con sede en Cuernavaca bajo el número de expediente 30/2014. No obstante, durante el año pasado se obtuvo el número de TOCA 887/2016 por un juicio civil de unas escrituras, por lo que José Manuel Martínez Hernández obtuvo la sentencia absolutoria en primera instancia.

De acuerdo con datos de la litigante, la parte demandada desde hace siete meses presentó un recurso de apelación y dicho recurso legal no ha sido resuelto por el magistrado Norberto Calderón Ocampo.

Cabe mencionar que las denuncias en contra de Calderón Ocampo fueron ingresadas el pasado 17 de octubre del año en curso ante la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante Carlos Hernández Adán, secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso local y ante el Consejo de la Judicatura.

“Se está pidiendo que se actúe en contra de Calderón Ocampo, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 297 Fracción VIII del Código Penal vigente en el Estado de Morelos que a la letra dice: “Retardar o entorpecer maliciosamente o por violación a un deber de cuidado la procuración o administración de justicia”, reveló.

Es de destacar que en caso de que proceda la denuncia penal, Calderón Ocampo deberá ser juzgado por los delitos de violación a derechos humanos y garantías constitucionales contra la administración de justicia, dicha acción trae como consecuencia responsabilidades administrativas, mismo que será motivo de separación del cargo.