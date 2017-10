Local

Erick A. Juarez |

2017-10-23

Tras el asesinato de un joven en el bar Áttico Cuernavaca, abogados morelenses exigieron a los diputados locales la creación de una ley que regule la expedición de las licencias de funcionamiento de los giros rojos y negros, misma que contemple conectar las cámaras de video vigilancia al C5.

En este sentido el abogado postulante, Gibran Haro Álvarez, consideró que los legisladores locales debe hacer una ley para que los ayuntamientos puedan expedir las licencias de funcionamiento, donde se contemplen rondines y operativos por parte de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), dentro de los centros nocturnos y bares de los 33 municipios.

Que las cámaras de seguridad de los centros nocturnos, bares y discotecas, sean conectadas directamente al C5, con el fin de que sean monitoreados y erradicar la comisión de los delitos, además de que se obligaría la contratación de empresas de seguridad privada avaladas por la CES.

Asimismo, el también abogado particular del bar Áttico Cuernavaca, Gibran Haro Álvarez, aseguró que el establecimiento contaba con todos los permisos y la licencia de funcionamiento expedido por parte del municipio de Cuernavaca. Sin embargo, en el mismo documento, no se cuenta con sanciones en caso de que los bares y discotecas no cuenten con las paletas de seguridad y/o la contracción de una empresa de seguridad privada.

“El sonado artículo 33 de la constitución del estado de Morelos, que menciona el asesor jurídico de la víctima, si refiere las paletas de seguridad, pero como no hay sanción, no es obligatorio, estas paletas se solicitan para la obtención de la licencia, mas no para el funcionamiento de tal, si fuera para el funcionamiento en las instalaciones que realiza el ayuntamiento de Cuernavaca, obviamente habría una sanción o supervisión, por tal no existe porque no hay sanción para ninguna empresa de Cuernavaca”.

Antecedente

La madruga del 29 de septiembre pasado, un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos dentro del bar Áttico, el cual se encuentra sobre la avenida San Diego en la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca.

Y es que las cámaras de video del bar Áttico captaron el momento en que Óscar ‘N’, ‘El Negro’, discutía con una mujer, incidente que llamó la atención del universitario, quien defendió a la joven; en el forcejeo, Israel logró derribar al agresor, quien recibió una patada por la espalda, al levantarse, ‘El Negro’ sacó un arma y le disparó al alumno de la UAEM.