Brevi@rio... - Las secuelas del sismo

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-10-23

Para los morelenses que sufrimos de una u otra forma las consecuencias del sismo, y aún más para los que tuvieron que enfrentar pérdidas de seres queridos y de su patrimonio, han sido días difíciles e incluso, las secuelas del temor y la preocupación están aún presentes y son visibles en las conversaciones entre las familias, los vecinos, los compañeros de trabajo y en todos lados donde las vivencias y las historias son contadas. Difícilmente hay alguien en el estado para quien el sismo y la emergencia que causó hayan pasado desapercibidos.

Y no obstante, a más de un mes de la emergencia la confianza de la población en sí misma y en quienes han sido solidarios, en quienes han actuado de buena fe y han apoyado a esos familiares, amigos, vecinos, conocidos o no conocidos, es una muestra contundente de la voluntad para salir adelante del trance doloroso y de las pérdidas humanas y materiales. Lamentable en esta etapa de reconstrucción, que no sean las instituciones ni los servidores públicos lo que generen esa confianza, pues lo hecho hasta ahora sólo ha sembrado suspicacias y la burocracia galopante de que se rodena los programas y las acciones oficiales, sólo sirven para entorpecer este proceso.

Y es que, si bien la emergencia fue superada y el recuento de los daños está hecho, la realidad para miles de familias todos los días es de subsistencia, luchando por cubrir sus necesidades de alimento y cobijo, buscando afanosamente entre aquellas organizaciones públicas y privadas, que el apoyo de víveres siga llegando. La tarea diaria se centra, para quienes perdieron todo o los efectos del sismo fueron severos, en tratar de conseguir el apoyo necesario para contar con un techo seguro donde resguardarse, porque el recurso de los programas oficiales tendrá que pasar primero por los escritorios de varios funcionarios y dependencias de los gobiernos de los tres niveles, es decir, tardará meses que para la población serán eternos.

Habrá pues que esperar que las cosas vuelvan a la normalidad, aunque no sin reconocer que las heridas que para cientos o miles deja esta amarga experiencia allí quedarán imborrables, tal como sucedió tras el sismo de 1985 en Ciudad de México y que volvió a repetirse el pasado 19 de septiembre para los capitalinos del país. Para los morelenses, el recuerdo de lo que en siempre pareció impensable o imposible, también quedará por mucho tiempo en la conciencia de todos, porque ahora sabemos que no estamos exentos de padecer la fuerza de los fenómenos naturales…

BREVES: Decenas de caravanas fueron desplegadas ayer con ayuda humanitaria para varias comunidades y colonias de los 33 municipios del estado, donde maestros, sus dirigentes sindicales, sus familias y voluntarios, se sumaron a una jornada de apoyo en favor de la población necesitada. La experiencia para estos grupos organizados por la Sección 19 del SNTE sigue hasta hoy, luego de más de un mes del sismo, siendo impactante por el grado de afectación que hay en todo el estado y porque ha sido la población más vulnerable la que padece las consecuencias, sin embargo, la ayuda que están llevando es un bálsamo que mitiga en buna medida estas necesidades y renueva la esperanza para superar el trance. Como el SNTE, son varias las organizaciones de la sociedad civil que mantienen acciones coordinadas y dirigidas específicamente a mantener el suministro de víveres para la población, pues como suele suceder en estos casos, dicha ayuda se desborda los días subsecuentes, pero después disminuye drásticamente. En la situación de la entidad, esta ayuda tendrá que seguir fluyendo porque serán varios los meses que el proceso de recuperación tardará, pero sobre todo porque la economía que gira en torno a las zonas más afectadas está trastocada y llevará más tiempo recuperarse…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor