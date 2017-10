Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-23

1.- Sin duda que la reconstrucción de las casas es lo prioritario, pero en este instante, el trabajo para resarcir el tejido social debe considerarse igual de prioritario, y no sólo para el futuro inmediato, sino para lo que viene; así lo dije y así lo sostengo, si se deja poco al deporte en esta administración, para la que se avecina se le dará la oportunidad de ir en igual sentido, y aunque creo que no habrá otro peor que el perredista tabasqueño, así se dijo cuando se fue Carrillo Olea y ya ven lo que sucedió, uno de sus críticos severos lo superó, y no sólo en opinión de la ciudadanía, sino de la realidad, por lo que es válido el que se luche para que en el siguiente año se destine un recurso importante en el rubro, así se acepte que en poder de la actual titular del Instituto del Deporte será inútil porque es claro que capacidad no la hay y deseo de hacer una buena labor, no está en su esfera.

No se pide este presupuesto para Jacqueline, sino para el deporte porque en la presente administración se descendió en más de un 34 por ciento, lo que, ante deportistas y sus directivos de verdad preocupados en esta tarea, se hubiera protestado con energía, pero en la entidad, ahí se estuvo, en los desayunos y con discursos de vergüenza, dejando ver un cuadro complementario en el engaño y la aceptación de lo que sobre para el deporte, cuando que es una obligación apuntalar esta área trascendental para la sociedad, y ante ello, la responsable del área debería poner en práctica diez acciones para que su patrón se dé a la tarea de cumplir lo que me dijo el miércoles, que habrá dinero para el deporte.

a.- Llamaría a mesas de opinión sobre el deporte, con atletas, dirigentes y entrenadores.

b.- Atendería a los responsables del deporte en los municipios para escuchar propuestas.

c.- Reunir todo en una minuta y llevarla a los diputados, al lado de los deportistas.

d.- Llevaría la prensa para que vieran la lucha de los deportistas por presupuesto digno.

e.- Expondría, apoyada por los atletas, las necesidades que se tienen de un presupuesto que dé la oportunidad de mejorar los pobres resultados tenidos en los juegos nacionales.

f.- Comprometería a los diputados a recomponer el presupuesto para bien de los atletas.

g.- Un plan de trabajo serio y bien elaborado que justifique el incremento al presupuesto

h.- Escuelas deportivas en los municipios, clínicas para entrenadores, respaldos para los deportistas de alto rendimiento, deporte masivo, atención al deporte escolar y recreativo.

i.- Llevaría a los deportistas a ver a Graco Ramírez para agradecerle su declaración de que respaldará al deporte en el presupuesto, y le pediría que fuera sustancial por urgente

j.- Llevar la renuncia en el bolso, porque en caso de que no le recibiera o se desdijera, en ese instante, presentársela, aunque ya hayan pasado más de cinco años engañando a los deportistas en esta administración perredista que ojalá y no se repita nunca jamás.

2.- Brian González lo logró, alcanzó el sexto triunfo en igual número de pleitos en su carrera profesional, siendo tres por la vía del cloroformo y tres por decisión; en el sexto, en su territorio, en el Centenario, ante Robles, decisión clara, y si no se marea, llegará.

3.- El voleibol en la entidad tiene un espacio, y pese a que no hay apoyo, se continúa. Ojalá y no se pare, que los que están trabajando pulan la labor y que Toño Peralta haga algo por esta disciplina. Experiencia la tiene, está al frente de la asociación desde antes de 1982. Ya debió aprender algo.

4.- Hoy sabremos cuál es el destino que tendrá la educación física en el IEBEM, después de la entrevista con Ramón Ortiz Miranda.