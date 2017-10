Local

-“Sentimos que se nos venía el cerro encima”; pobladores en alerta

Zona sur, Mor.- A las 13:49 hora el Servicio Sismológico Nacional registró un movimiento telúrico en el municipio de Zacatepec con intensidad de 3.5, y cuatro minutos después otro movimiento sísmico en el vecino municipio de Tlaquiltenango de 3.6, que fueron suficientes para que la población se pusiera nuevamente en alerta a poco más de un mes del sismo de 7.1 del 19 de septiembre cuyo epicentro fue en el municipio de Axochiapan, ubicado a una hora y media de este lugar.

Para los habitantes de la parte alta de la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, los dos sismos de este viernes 20 de octubre, se sintieron y se oyeron muy fuertes, atrás del cerro del Higuerón, se encuentra el municipio de Tlaquiltenango, uno de los epicentros, y los sismos se escucharon “como si un montón de piedras se hubieran soltado” o “como si debajo de la tierra las piedras se estuvieran acomodando”.

La gente en la parte alta de la colonia Pedro Amaro salió inmediatamente de sus hogares y tardaron más de una hora en regresar, no a sus casas, sino a los patios.

“Estaba yo con mis papás cuando, la primera vez faltaban como unos cinco minutos para las dos de la tarde nomás se sintió como que vibró, ya la segunda vez se sintió más fuerte, fueron seguiditos; la puerta vibró bastante y sí se espanta uno porque ya está como que ciscado, pues tantito se alebresta uno, y yo me fui a mover a mi mamá porque está en silla de ruedas, ya está grande y tiene miedo, todos tenemos miedo (…) el primer sismo el del 7 de septiembre por la noche nomás fueron dos movimientos, el segundo el del 19 de septiembre a la 1:14 estuvo muy fuerte, yo oí un ruido como de piedras que se estaban cayendo, me bajé de la sala y luego luego empezó la vibración, no podía caminar, quería correr y salirme pero no pude”, relató Pedro Valentín Bautista en su casa en la parte alta de la colonia Pedro Amaro, solo unos metros más arriba el cerro verde del Higuerón parece estar pegado al intenso cielo azul de Jojutla.

La señora Juana Ávila Sotelo, nos recibe en su casa, en la parte del zaguán, en donde están sus hijos y nietos, entre ellos una bebé que duerme tranquilamente en su cunita, ajena a la angustia y miedo de su familia.

Juana Ávila asegura que en la noche no dormirá dentro de su casa, señala un claro cerca en donde hay un huamúchil en la escarpada calle, ya barrió y limpió, dice que ahí dormirá para poder correr en caso de emergencia. Tardó una semana en regresar a su casa luego del sismo del 19 de septiembre y ahora otra vez, considera que su casa no es segura, en el portón hay un código del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) porque resultó afectada por el sismo del 19 de septiembre.

“Siempre nos habían tocado las colitas, sabíamos que en donde pasaban estas desgracias era en Chiapas o Oaxaca, pero ahora nos tocó la cabeza del sismo, ahora sabemos lo que siente la gente que le ha tocado estar en un sismo grande”, comenta la familia.

Los sismos han obligado a la gente a prepararse y actuar. Aunque Juana Ávila lamenta que no haya habido cursos o capacitaciones en las colonias sobre cómo actuar en caso de emergencia, qué documentos tener a la mano o las rutas por donde evacuar, muestra que ellos como familia se han preparado para una próxima emergencia: tienen un botiquín con materiales de curación básicos, además de alcohol, gasas y sobrecitos de suero; además una casa de acampar, ropa para la familia, agua embotellada, una lámpara con pila cargada y un sobre con sus documentos importantes, todo esto lo tienen en la puerta en donde lo pueden coger rápido para salir corriendo.

En la opinión del analista de riesgos en Protección Civil, Carlos Alberto Ríos Figueroa, y de acuerdo a los testimonios de la población de la colonia Pedro Amaro, el fenómeno que se presentó este viernes 20 de octubre, consideró que pudiera tratarse de un “enjambre sísmico”, que es la ocurrencia de varios episodios sísmicos de baja intensidad que se suceden en una zona geográfica determinada y por un tiempo determinado.

“Esto lo digo sin alertar a la población, que pudieran seguir presentándose, y que debemos estar preparados ante cualquier eventualidad. En el 2009 tuvimos este fenómeno en la cabecera municipal de Tetecala, las características y lo que manifiesta la gente de cómo lo sintió es similar”, detalló Ríos Figueroa.