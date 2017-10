Local

2017-10-21

-La situación económica no está siendo fácil pero confían en recuperarse

Jojutla, Mor.- En el centro de Jojutla está el corazón comercial de la zona sur, al verse devastados por el sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre muchos temían que la economía local colapsara también. El mercado principal “Benito Juárez” y los dos periféricos, abrieron a la semana siguiente del sismo y poco a poco los negocios que se vieron afectados se han reubicado, los comerciantes envían un llamado a sus clientes: “aquí estamos, seguimos de pie”.

La situación económica para los comerciantes no está siendo fácil pero confían en recuperarse, con mucho trabajo, de la misma manera como fueron forjando sus negocios con el transcurrir de los años.

Los propietarios de Telas Grisel, regresaron a sus inicios, y hoy, a poco más de un mes del sismo, están vendiendo casi en la calle, muy cerca de donde estaba su local; un supermercado les prestó un pedacito en su entrada principal, casi de manera literal con un pie en la calle y la otra parte resguardados del sol en la entrada de la tienda departamental cuyo edificio se mantiene seguro.

Telas Grisel fue pionera en los años noventa del negocio de las telas, en esta zona sur del estado era la única tienda en donde los padres de familia podían comprar las telas para mandar a hacer los uniformes escolares de sus hijos, los tiempos de bonanza se percibían también cuando se acercaban las clausuras de fin de ciclo escolar o los festivales de Día de la Madre, las ventas empezaron a bajar hace aproximadamente 5 años cuando llegó la tienda Parisina y luego Modatelas, la bonanza ya no era tal pero conservaban a sus clientes, siempre hubo mercado para ellos. Telas Grisel perdió cerca de 300 mil pesos en mercancía el día del sismo, hoy ofrecen a sus clientes apenas lo que cabe en una mesa pequeña.

“Pudimos recuperar algo de mercancía, yo pienso que fue como la mitad, como lo echamos en una bolsa todo rápido pues algunas se mancharon, como vendemos aceite para máquinas los hilos se ensuciaron”, explica la señora Griselda Martínez Rodríguez, a quien debe su nombre esta tienda de 38 años en el mercado.

Hace 38 años Griselda y su familia empezó a vender en los tianguis todo lo relacionado con artículos conocidos como “blancos”, es decir, sábanas, colchas, toallas y telas; y con mucho esfuerzo lograron comprar un local muy bien ubicado en Jojutla, ayer este local estaba apuntalado y varios hombres trabajaban en él. Enfrente de aquí está el letrero que anuncia en donde están ahora, también hay otros negocios que avisan a su clientela su nueva ubicación, “si la tierra se movió, nosotros también nos tenemos que mover”, dice el empleado de una farmacia homeopática que me entrega un volante con una sonrisa.

A pesar de que los gobiernos local y estatal han anunciado una serie de apoyos y promesas a los comerciantes, ellos no se sienten apoyados, los trámites les resultan engorrosos y un obstáculo para acceder a ellos.

El ayuntamiento de Jojutla junto con el gobierno del Estado ofrece un apoyo de 10 mil pesos a fondo perdido a los locatarios que acrediten ciertos requisitos, en el caso de Telas Grisel parece que el trámite será difícil.

“Te piden un buen de papeles, el alta de Hacienda actual por ejemplo, el comprobante de domicilio, todo lo que es de tu negocio como fotos, a mi esposo le faltó algo de que tenía la dirección mal y tiene que ir a Cuernavaca y te están dando mucha vuelta para formarse otra vez, y para esto se van a tardar otras tres o cuatro semanas, a ellos (gobierno) no les importa, no les urge, no entienden por lo que estamos pasando”, comenta la señora Griselda.

El municipio también se ha convertido en un “obstaculizador” para el comercio que está tratando de sobrevivir en estas condiciones, Telas Grisel que está prácticamente en modo de “comercio informal” –porque está vendiendo en la banqueta-, se le llamó la atención para despejar la vía pública, también han recibido los requerimientos de pago de la luz eléctrica y agua potable, y una brigada de inspectores del municipio les inmovilizó la reparación de su local por no contar con el dictamen para construir su negocio.

“Como no cumplimos vinieron en la mañana a colocarnos los sellos el ayuntamiento pero qué onda con eso, no son accesibles; mi esposo fue al ayuntamiento y ya nos dijeron que siguieran construyendo. Las estamos pasando difícil, yo escucho que hay muchos apoyos de muchos países pero no se ve nada nada, no sé qué vamos a hacer más que volver a empezar de cero pero no se vale porque sí el gobierno puede apoyarte bien sin que te endeudes pues que lo haga”.