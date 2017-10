Local

Guadalupe Flores

2017-10-21

-Los trabajos del puente “Santo Cristo” en el carril sur a norte con dirección a la Ciudad de México estarán listos el domingo

El próximo lunes, el Centro en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) abrirá el cuerpo “B” del Paso Express en el kilómetro de 93+800, confirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Alejandro Rosas López.

En entrevista, confirmó que los trabajos del puente “Santo Cristo” en el carril sur a norte con dirección a la Ciudad de México estarán listos el próximo domingo y podrán circular vehículos de carga pesada.

Sin embargo, los vecinos poblado de Chipitlán donde se registró el socavón el pasado 12 de julio, manifestaron temor y denunciaron que han detectado “irregularidades en la carpeta asfáltica, la coladera se encuentra a 20 centímetros abajo de la carpeta asfáltica y el paso peatonal todavía representa un peligro para los que pasen por el lugar, no hay muro de contención”.

Patricia Arriaga García, vecina de Chipitlán, expresó "lo están haciendo al vapor y lo que nos preocupa es que por esa circunstancia no vaya a quedar en bien estado. Vemos que el puente ya está pero el muro de abajo no lo retiran y nos preguntamos cómo van sacar el escombro de donde fue el socavón y cómo van a quitar el muro porque ya no hay espacio para que se retire, porque si dejan el escombro la barranca se volverá a tapar como cuando ocurrió el socavón".

Indicó que no permitirán que la obra quede “a medias” y advirtió que podrían movilizarse el próximo lunes cuando reabran los carriles con dirección a la Ciudad de México.