2017-10-21

A pesar de que un profesor de una universidad privada de Morelos fuera sentenciado por la justicia local a 38 años de prisión por el delito de abuso sexual y violación agravada, Ilícitos cometidos en perjuicio de sus hijos, familiares del inculpado se manifestaron en los juzgados orales.

Fue durante la mañana de ayer (viernes), en las instalaciones de los Juzgados de Control y Juicios Orales de Primera Instancia ubicados en Cuernavaca, cuando se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia, donde los jueces orales decretaron prisión preventiva y determinaron la sentencia a 38 años de prisión en contra de un sujeto acusado por el delito de abuso sexual y violación agravada en agravio de dos menores de edad.

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana demostró que el docente obligó a su hijo a practicarle sexo oral, además de que abusó sexualmente de su hija.

Y es que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó las pruebas sobre dos testimoniales de las víctimas, donde los infantes realizaron el señalamiento directo y categórico en contra de su agresor.

Además de que se corroboró el dicho con la representante legal (madre) de los menores víctimas, adminiculadas las pruebas entre sí (declaraciones relacionadas con la de sus hijos con lo que se corrobora la conducta pedófila del sentenciado), así como la prueba pericial de psicología que señala que ambos hermanos presentaban daño moral y sicológico, por el estrago sicosexual de parte de su agresor en la figura paterna.

"Su señoría también hacemos de su conocimiento que entregamos las pruebas testimoniales de la mujer que realizaba el aseo y cuidado de los menores, que observó el cambio de conducta de ellos a partir de la agresión sexual por parte del papá y los dos estudios sicológicos realizados por la asociación civil Advac, especializada en el tratamiento de personas que sufrieron violación y el informe del paidosiquiatra, el cual señala que efectivamente ambos niños fueron víctimas de una agresión de índole sexual por su padre".

Por tal motivo, los impartidores de justicia sentenciaron a 38 años de prisión a un ex profesor de una universidad privada como el principal autor material de los delitos antes mencionado, otorgándole prisión preventiva como medida cautelar hasta que la sentencia cause ejecutoria.

Minutos después, los familiares y amigos del sentenciado, realizaron una manifestación en los juzgados, argumentando que hubo "tráfico de influencias" por parte de la ex esposa del procesado.

En este sentido Silvina, hermana del procesado, exigió "justicia", debido a que se encuentran inconformes con la sentencia, al considerar que no hubo pruebas que lo incriminaran en la comisión de ese ilícito.

"Nosotros confiamos ciegamente en su inocencia, mi hermano no cometió ese delito y mucho menos en contra de sus hijos menores (...) Sí podemos decir que la familia de la ex esposa de mi hermano ha estado en el poder y bueno han tenido mucha influencia; al condenarlo sin pruebas y sin cómo defenderse, ya que los niños no tienen ninguna lesión, no hay justicia en Morelos", dijo.

Según datos de los familiares manifiestan que el hoy procesado era docente de biología y expresión corporal artística de la UAEM y de una Universidad Privada del estado de Morelos, por ello, será en los próximos días cuando la defensa legal del sentenciado presente un recurso de revisión de apelación de la sentencia.

Es de recordar que los hechos ocurrieron durante el periodo de Semana Santa de este año en el domicilio familiar, ubicado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán de Cuernavaca.