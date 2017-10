Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-21

1.- Hora de cumplir, Graco

2.- Brian a la gloria

3.- Corachivas: Fácil

4.- Ramón Ortiz

1.- No le quito ni una coma a todo lo que he escrito sobre los perredistas Graco Ramírez y Jacqueline Guerra, en el sentido de que es triste el papel que han desempeñado al frente de sus respectivas administraciones y trabajos, en donde se cuentan más los fracasos que los aciertos, sin embargo, en un hálito final, él se comprometió, en la entrevista que le hice, que lo checará, y no entiendo otra cosa en ese sentido, que va a incrementar el recurso, lo otro no tiene ningún valor, no sirve y volveré a decir que hasta el último instante de su gestión, le falló a los deportistas en particular y a los morelenses en lo general; así de sencillo, y por desgracia para el tabasqueño, por lo hecho hasta ahora, me inclino a pensar que no cumplirá y que volverá a enviar un presupuesto de pena, y lo que no sea superior a los 31 millones, no se puede considerar como positivo, toda vez que en el 2012 se tenían 25 millones 724 mil pesos, y de a millón por año, se llegaría, para el 2018, a los 31, y no soy exigente, porque tan sólo a razón del 10 por ciento por año, estaríamos con unos 44 millones, lo que obligaría, al gobernador que venga a tomar ese presupuesto como base, y todavía sería poco, pero, al menos, se tendría la posibilidad de pensar en otras cuestiones, como escuelas deportivas en todos los municipios, y respaldo a las comunas, siempre y cuando se designe a un responsable del deporte con conocimientos mínimos de organización deportiva, y con la exigencia de objetivos y de resultados para que se sigan asignando recursos anuales.

a.- Desde luego que entregárselos a Jacqueline sería la invitación a que contrate guaruras.

b.- No se trata de designar más presupuestos para gasto corriente ni administrativo; eso no.

c.- Entrenadores calificados para hacer seguimiento a los atletas de escuelas deportivas.

d.- Designaciones directas a los municipios, pero de acuerdo al trabajo realizado y objetivos

e.- Se insiste: escuelas deportivas, seguimiento, evaluación, retroalimentación y resultados.

f.- Las instalaciones deportivas deben servir para obtener dinero de los que tienen, no de los atletas, para los que tienen que estar siempre abiertas, con orden y organización.

g.- En el deporte de alto rendimiento, dinero para concentraciones y juegos de fogueo.

h.- Fomentar el turismo deportivo real, no traer torneitos que nadie quiso ni interesan.

i.- Clínicas para los entrenadores de los distintos niveles y deportes, y los mejores que se aprovechen para los distintos programas. Nutrirse de sí mismos, pero Jacqueline no lo ve.

j.- Así que, señor Graco Ramírez, a cumplir. Ahora tiene el deporte 17 millones 106 mil pesos, y menos de 25, sería una burla y señal de que el gobernador no cumple.

2.- Brian González hoy frente a Robles, dos invictos, los dos con cinco peleas; Brian con cinco triunfos, tres por nocaut y dos por decisión; su contrincante, Andrey con dos nocauts y dos decisiones y un empate.

3.- Corachivas en la sabatina, visita a los Dorados de Sinaloa que se están cayendo peligrosamente y pueden quedar fuera de las finales.

4.- El lunes entrevistaré a Ramón Ortiz Miranda, titular de educación primeria en la entidad, para conocer los programas que se tienen en la educación física. Él prometió cosas distintas y, hasta ahora, no han cambios de ninguna especie.