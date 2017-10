Opinión - Donde se da cuenta de cómo y porqué los partidos se prostituyen

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-20

Había una vez unos partidos que se forjaron al calor de las luchas sociales. Partidos conformados por gente de distintos ámbitos sociales, indignada ante los oprobiosos actos desvergonzados de los ricos en el poder que –usando toda clase de trampas, engaños y chantajes- se habían enquistado en la cúpula para domeñar y bocabajear a los pobres. Enfadados, molestos, rabiosos y furiosos organizaron sus metas y decidieron organizarse para enfrentar la pelea, ¡claro! bajo las reglas de los que se habían impuesto, con sus árbitros, sus jueces, sus propagandistas y sus incondicionales. Todos debidamente maiceados.

Es más, en el Estado de Morelos, los que se integraron y se organizaron para estos partidos fueron sindicalistas, luchadores sociales, opositores al régimen y… hasta cristianos creyentes convencidos de la necesidad de participar en la lucha como exigencia evangélica. Ya explicaremos esto. Así surgieron el PMT, el PRT, el PSUM, el FCRN y más tarde, el PRD.

Y encabezaron la protesta nacional. Se hicieron presentes, se hicieron escuchar y el poder tomó sus providencias para no ser hecho a un lado, y empezó a acometer todo aquello que no correspondía con sus mezquindades.

El PRT incorporó a cristianos de las comunidades eclesiales de base, a feministas y a sindicalistas. El PMT dirigido por el Ing. Heberto Castillo se hizo presente también con suficiente vigor y fuerza opositora que le ganó muchos adeptos. El PSUM se estorbaba a sí mismo cuando se definía como socialista pero con todo y eso también se fortaleció. El Frente Cardenista logró colocar a muchos candidatos en espacios políticos pero perdió la presidencia robada impune y descaradamente a Cuauhtémoc Cárdenas por el PRI que impuso a Salinas de Gortari.

Pero, una vez que los opositores ganaron uno que otro espacio de decisión y espacios político-electorales y saborearon el poder, se fueron domesticando paulatinamente, sin prisa, es cierto, pero sin pausa. Las luchas sociales se abandonaron o se dejaron al garete, las demandas tomaron una dirección burocrática donde se negociaban con aquellos a quienes se combatía. Ya no importaba la esencia de la oposición a este régimen devastador. No importaba el hecho de que millones de campesinos fueran despojados y arrojados a las ciudades abandonando el campo y condenándolos a una vida misérrima; de que otros millones se vieran obligados a emigrar y vender su mano de obra en condiciones paupérrimas, con salarios ínfimos, sin prestaciones, sin seguridad social, sin basificación; que reaparecieran, ahora legalmente constituidos, el trabajo infantil y el trabajo esclavo.

Se abandonó también la lucha sindical. Los sindicatos se debilitaron y se domesticaron. Son ahora herramientas de los gobiernos para disciplinar, someter y explotar mejor a los trabajadores. Los dirigentes sindicales no combaten la explotación laboral, no luchan contra este régimen, antes bien, transan con él para conservar sus prebendas… su cuartillo de máis…

Para los ricos de lo que se trata es de incrementar sus ganancias y anular todo derecho laboral, toda clase de prestaciones y ventajas, es decir, conquistas obtenidas en tantos años de lucha efectiva del Trabajo contra el Capital: educación, salud, jubilaciones y pensiones… Se trata de acabar contra toda clase de resistencia.

Se supone que los partidos deberían abanderar estas luchas convirtiéndose en auténticas vanguardias, fieles al cumplimiento de sus objetivos principales, de sus principios pues, de sus propósitos revolucionarios. Luchar por no perder estas conquistas, por dejar a la siguiente generación condiciones más plenas y mejores en materia de trabajo, vivienda, salud, educación, de un medio ambiente natural más sano. Al menos…

Empero, lo que importa ahora para estos dirigentes y sus instituciones partidistas es conservar lo agandallado. No por nada se dice que son una franquicia, una empresa con afán de lucro a la que pueden entrar todos aquellos que asuman esta su condición lacayuna, que puedan llenarse el hocico de frases rimbombantes, que no titubeen, que no tartamudeen al exhibir públicamente su desvergüenza para que reciban su dosis de maíz más que suficiente que bien puede silenciar su perdida dignidad.

Dice Eduardo Galeano (en la Roma imperial, la Roma esclavista…):

“La venta de favores sexuales era una segura fuente de fortuna. También la venta de favores políticos y burocráticos. Ambas actividades llevaban el mismo nombre. Los empresarios de la prostitución y los profesionales del lobby se llamaban proxenetas”. ESPEJOS, 2008. S.XXI, p. 55.

O sea… los ricos se endeudan y, una vez que han triunfado en la carrera política, la ejercen al servicio de sus acreedores.

Saque sus conclusiones. Dándole el significado prístino a ese adjetivo tan mal sonante: ¿No habremos estado generando y tratando con una bola de putos?