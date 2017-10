Brevi@rio... - SAPAC, un sistema cadavérico

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-10-20

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca es un desastre. Son varias las colonias que padecen la inoperatividad y las deficiencias de esa dependencia del ayuntamiento capitalino para suministrar y dar un servicio regular; no tiene capacidad de respuesta y no parece haber voluntad de quienes lo administran.

En esa tesitura, son millones de litros que se desperdician al día por fugas irreparables ante la negligente posición de los funcionarios y servidores de un sistema que parece estar cadavérico, y no atienden con oportunidad los cientos de reportes de desperfectos en la red, lo que causa severas pérdidas, además de mantener sin servicio a miles de vecinos en muchas zonas de la capital.

En el colmo de la negligencia y la ignominia, quienes operan y administran el SAPAC no tienen empacho en cobrar y elevar constantemente las cuotas. Tan sólo en lo que va del año, en algunos casos el incremento en el cobro del servicio ha sido de más del 25 por ciento, y sin embargo, dicho aumentos arbitrarios no tienen ninguna justificación, porque el servicio no es mejor y no hay la atención a las necesidades de la población para contar con un suministro de agua acorde al alto costo que pagan.

Se sabe que este sistema opera en números rojos, en parte porque soporta una inmensa burocracia que no sirve para nada, pero también porque ha sido saqueado por sus administraciones, por lo menos en varias de ellas que al amparo de las recomendaciones de los alcaldes que han ocupado la silla en la alcaldía de Cuernavaca, se han despachado con la cuchara grande. El SAPAC también enfrenta y no ha podido solventar, una deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad que suministra energía para la operación de los pozos.

Sin remedio, este Sistema es fiel reflejo de lo que ha sido la administración del alcalde Cuauhtémoc Blanco y que tiene en el abandono total y en penumbras los servicios públicos, lo que se traduce en la peor época de Cuernavaca en su historia, convertida en zona de desastre para desgracia de los que aquí habitamos. Ojalá y que no le pase lo mismo a Morelos después del 2018…

BREVES: Ayer se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, y lamentablemente, se dieron a conocer estadísticas nada alentadoras sobre el índice de féminas que en el mundo y en el país son víctimas de esta enfermedad. Año con año el número de decesos va en aumento aunque habrá que decir que esto no pudiera tener relación directa con el resultado de las campañas de prevención, que a decir verdad, han sido intensas e innovadoras. Según los especialistas, el cáncer de mama ha registrado un incremento sostenido debido a múltiples factores relacionados con las causas que pudieran provocarlo, así es que habrá que esperar avances en las investigaciones con la esperanza que desde el punto de vista clínico y de tratamiento médico haya mejores resultados… Por cierto que la infraestructura hospitalaria del estado, que mucho daño sufrió tras el sismo del pasado 19 de septiembre, tendrá que experimentar en los próximos meses cirugía mayor para su reconstrucción y esto urge, debido a la atención deficiente que se viene otorgando hasta hoy en nosocomios como el Hospital General de Cuernavaca y en el IMSS… REDES SOCIALES: El homicidio de un joven universitario a manos de otro, presuntamente con antecedentes penales, perpetrado en una popular discoteque de la capital del estado, tuvo gracias a su circulación en redes, un trato especial de las autoridades, y aunque sirvió también como vehículo para un nuevo capítulo de la novela policiaca entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Cuernavaca, pudo identificarse al agresor que hoy ya es buscado hasta por la Interpol, fuera y dentro del territorio nacional, así es que gracias a las redes sociales, la eficacia de las autoridades para realizar la investigación y seguirle los pasos al homicida ha sido sorprendente, pero ¿cuántos casos similares no descansan también el sueño de los justos, sólo porque no hubo cámaras que captaran la escena y pudiera difundirse?...

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor