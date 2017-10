Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-20

1.- El Cuautla

2.- El presupuesto

3.- Universidad en recuperación

4.- Halcones

1.- Los Arroceros del Cuautla salieron con banderas al aire sobre los Albinegros al son de 1-0, y en territorio jarocho, quitando lo invicto a un rival pesado, con posibilidades reales de ascender, sin embargo, por ahora, apenas se debe decir que fue un campanazo, y es que los resultados anteriores no dejan lugar a hablar de recuperación, eso se verá en el paso de las jornadas que restan del torneo, y creo que no hay espacio para calificar a la liguilla, lo que se debe considerar un fracaso no sólo para el director técnico, Mario Hernández Calderón, sino para la organización, dado que al arranque de la contienda se dio hasta la esperanza de llegar al título, y la verdad es que se está lejos, y los factores que se están dando a su alrededor, son las causas por las que no se tiene el despegue, y el alcalde debe poner el remedio, pero no se hace, y eso alienta las anomalías, y ante ellas no habrá entrenador con la capacidad para salir adelante, por lo que, esta ocasión no se puede ser lapidario con Mario, sin embargo, si continúa, si no sabe resolver todo lo que rodea al conjunto, y que no es nada sencillo, lo conveniente es salir, y no sólo por unos días, por diez, tengo entendido, para regresar, y así, el 11 tlahuica salió con el éxito en Orizaba 1-0 y hasta pudo ser 2-0, pero en el instante final, la descolgada finalizó fuera, rozando el poste, lo que hubiera significado el punto extra, pero quedó en tres, y es un éxito, aunque tardío, después de la doble derrota en casa, ante los Chapulineros y los Ocelotes, en donde se dejaron seis unidades que van a hacer falta, y es que no se dan las cosas, no se hacen las cosas de acuerdo al fútbol, sino a lo que rodea, y así no se va a ir al frente, no se volará, por lo que el entrenador debe hacer lo que le dicte su capacidad y la disyuntiva es clara: quedarse para buscar salir al frente, lo que es difícil, o salir y estar a la espera de otra oportunidad no da para volar, y reconocerlo no es fracaso, así que es Hernández Calderón el que puede prolongar el permiso, regresar para finalizar el torneo e irse, o seguir y buscar la solución de la cuadratura del círculo; lo imposible.

a.- He sido crítico de Mario Hernández Calderón muchas veces, hoy no es igual a antes.

b.- La situación que dicen que vive el Cuautla es para entender que no será fácil ganar.

c.- Mario solicitó licencia por espacio de diez días por cuestiones de salud y regresará.

d.- Se ganó a los Albinegros en territorio jarocho 1-0 y pudo ser hasta el 2-0; faltó nada.

e.- Fueron tres puntos valiosos, pero pocos ante las derrotas en su territorio y seguidas.

f.- El equipo lo vi ante los Corachivas y perdió 2-0 pero dio pelea; se pensaba en ganar.

g.- Poco a poco se fue apagando el impulso, y ahora no se le cuenta entre los elegidos.

h.- Lo que resta del torneo, si se quiere hacer bien las cosas, es trabajar pensando en el siguiente torneo, y hay futbolistas con talento, pero se les tiene que dar la ocasión para que jueguen los que están en condiciones óptimas, no los que se designen en el entorno.

i.- Si el timonel va a continuara, es la hora en que debe fijar su postura y poner solución, de lo contrario, lo conducente es dar un paso de costado y que llegue otro para apoyar.

j.- En la jornada 11, el sábado, se visita a los Coyotes de Tlaxcala, en otro partido de los difíciles, y si se sale con banderas la aire, se sabrá que el triunfo ante el Orizaba no fue obra de la casualidad, sino del esfuerzo y de que se está en vía de mejorar el desempeño.

2.- El presupuesto está en la cancha de Graco, el será el responsable de que se incremente o se disminuya en este rubro; Jacqueline Guerra no hará nada por ello.

3.- En la Universidad de Morelos poco a poco se van recuperando los espacios y el auditorio va dando cabida a más jóvenes para la práctica del deporte; nadie se rinde.

4.- Los Halcones perdieron en el estadio Centenario ayer por la tarde, como muestra de que las cosas no se están haciendo adecuadamente y la calificación se ve como punto menos que imposible, a menos que haya un milagro.