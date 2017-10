Local

Guadalupe Flores |

2017-10-19

-Aquellos que participaron en el proceso de regularización del 2014 deberán aprobar revista mecánica y cromática

-En una tercera, se dictaminará cada uno de los expedientes validados por la Contraloría: David Martínez

Ahora los taxistas que participaron en el proceso de regularización del 2014, deberán aprobar una nueva etapa para obtener su título de concesión, que es la revista mecánica y cromática, de lo contrario no podrán acceder a la concesión, advirtió el secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), David Martínez Martínez.

En entrevista, informó que deberán pasar una segunda etapa para poder acceder a una concesión, que es la revista mecánica, además, confirmó que sólo dos mil 811 taxistas lograron integrar su expediente.

Explicó que los taxistas que no cumplieron con la entrega de documentos para la nueva integración de expedientes y no aprueben la revista mecánica, no tendrán la licencia, pero podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda el reintegro de los 25 mil pesos que pagaron por la concesión en el 2014.

Además, informó que los taxistas que cumplan con la segunda etapa del proceso de regularización, podrán obtener el título de concesión que podría ser entregado antes del 5 de diciembre de este año.

Confirmó que el pasado lunes 16 de octubre concluyó el plazo para la integración del proceso de integración de expedientes, que inició por orden de la Secretaría de la Contraloría tras haber detectado irregularidades en la regularización de taxis que inició en el 2014.

Señaló que sólo dos mil 811 taxistas lograron integrar su expediente y cerca de 500 quedaron fuera del proceso, pese a haber pagado por una concesión en el 2014.

En la tercera etapa, dijo que la Secretaría de Movilidad y Transporte dictaminará cada uno de los expedientes, validados por la Contraloría, por lo que los dos mil 911 taxistas no tienen garantizado su derecho a una concesión.