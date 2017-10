Opinión - Servicios de Salud en Morelos deben ser prioridad

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-10-19

Como resultado de los daños sufridos en sus estructuras hospitales y clínicas en Morelos por el sismo del 19/S, la operatividad -atención médica a pacientes- por parte de personal médico y enfermeras y trabajadores en general, se ha visto con serias dificultades para cubrir demandas de los miles de derechohabientes que a diario acuden a esos centros de salud por diversas causas, ya para consultas a consultorios de médicos familiares, como a especialidades, citas a laboratorios, casos de urgencias médicas, entrega de medicinas, programación de cirugías, etc. Las circunstancias adversas por las que atraviesa el sector salud por las razones expuestas, obligan a Directivos y personal administrativo de nosocomios y clínicas cuyas estructuras no sufrieron daños y que se hallan en condiciones de brindar servicios, a acondicionar espacios, modificar programas, reestructurar esquemas en diversos servicios, movilizando personal médico y de enfermería, sectores que se han visto obligados, en condiciones de emergencia, a mayores esfuerzos en su labor ya que en ellos descansa la función principal en hospitales y clínicas: atender casos de salud en las diversas modalidades y no pocas veces salvar vidas.

Generado por el cierre de algunos hospitales como el “José G. Parres”, el hospital de Zona número 7 del IMSS de Cuautla, la Clínica Familiar número 20 en Boulevard Juárez de Cuernavaca y otras dependencias de salud en la entidad cuyas estructuras presentan riesgos, se registran aglomeraciones de derechohabientes como ocurre en el IMSS de Plan de Ayala, donde acuden cientos de personas venidos de diversas regiones del estado, dado que se han reubicado servicios, siendo testigo de ello quien escribe, escuchando opiniones de personas preocupadas por la crisis que de alguna manera se vive en centros hospitalarios en territorio morelense motivada por el inesperado terremoto de 7.1 grados, trayendo consigo desastres materiales con pérdidas de vida, y en ese trepidar de tierra se afectó seriamente la estructura de algunos centros hospitalarios por lo que autoridades del área de salud han determinado clausurar temporalmente algunos de estas edificaciones, así como oficinas administrativas como las del ISSSTE en Plan de Ayala, así como clínicas donde normalmente se brindan servicios y se atiende a la gente. Para fortuna de derechohabientes del ISSSTE, el Hospital “Carlos Calero” en Avenida Obregón de la capital del estado se halla ofreciendo atención médica como de costumbre; sin embargo es una lamentable realidad el que se hallan dislocados los Servicios de Salud en el estado, tan necesarios para unos y urgentes para otros, más no para aquellas minorías privilegiadas cuya solvencia económica les permite atenderse en clínicas y hospitales privados. Es un hecho que tanto la reubicación de servicios de una zona a otra, como la improvisación de lugares para que la gente sea atendida sin aparatos ni instrumentos necesarios que requieren auscultaciones médicas especializadas, como digamos lo más grave que sería la suspensión de operaciones por derrumbe de instalaciones, todo ello y más viene a agudizar de manera preocupante lo que continuamente se señala como deficiencias y falta de medicamentos tanto en el ISSSTE como en el IMSS y en el Sector Salud del estado.

El cierre del Hospital “José G. Parres” de Cuernavaca ha afectado severamente los requerimientos de atención médica de miles que acuden a ese nosocomio, generalmente gente de escasos recursos que hacen viaje de diversas poblaciones del estado, sin saberse si el cierre de ese hospital es temporal o se tiene que derribar la construcción, por lo pronto, pacientes y familiares se hallan casi a la intemperie bajo lonas y en condiciones verdaderamente precarias. Contrario a hospitales de IMSS Cuernavaca o del ISSSTE, Zapata, los cuales, se observa atienden a lo que su capacidad les da, el “José G. Parres” al parecer autoridades del Sector Salud del gobierno del estado parece no preocuparles mucho, a la titular de ese sector no le quita el sueño el que los servicios que están obligados a prestar se encuentren limitados o se ofrezcan en precarias condiciones, mientras a la clase política gobernante le sobren recursos para atenderse en clínicas y hospitales privados, no hay por qué preocuparse.

La salud, siendo un derecho de la población debería ser para gobiernos federal y estatales una de las prioridades a atender en momentos de contingencia como las que se viven el algunos estados como es Morelos generada por el sismo del 19/S. Recuérdese que tanto cobra vidas un sismo, como las cobra la falta de atención médica o la falta de dotación de medicamentos. (Corrección: en mi columna del martes escribí: por el poco desinterés, debiendo decir: por el escaso interés…)

