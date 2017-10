Casos y Cosas de Morelos - El DIF está por verse…

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-19

Está por verse el cumplimiento de la promesa que hizo hace unos días la señora Elena Cepeda, presidenta del DIF Morelos, a una niña de Ayala, quien con los ojos atribulados de tristeza y la voz tan tenue como la de un cenzontle apachurrado, pidió auxilio para reconstruir su vivienda, que terminó reducida a un montón de escombro inhóspito. “Claro que sí, eso haremos”- contestó con ternura y un abrazo de mamá la presidenta del DIF. “Veremos cómo te ayudamos” –añadió después precavida. Y es en esta última respuesta donde está el meollo del asunto. Tras el traicionero sismo del 19 de septiembre pasado, no sé ve bien de dónde saldrá el recurso necesario para la reconstrucción de Morelos.

30 mil viviendas salieron dañadas por el sismo, además de las construcciones históricas y empresas privadas como el balneario de Agua Hedionda en Cuautla. El gobierno del estado, por su parte, ha anunciado la inversión de 300 millones de pesos para este rubro: la reconstrucción. Y si Arquímedes sigue vigente hoy para cálculos aritméticos requeridos en la buena administración, a cada damnificado de hogar derruido le tocarían 10 mil pesos contantes y sonantes. Desde luego que aquí falta añadir la puesta económica del FONDEN, la cual si fuese, por ejemplo, multiplicada por 5, alcanzaría la suma de 50 mil pesos por piocha. Aunque claro que aquí, en este último cálculo, fue mi criterio predictor y profano el que lo adivina. Habría que ver si eso todavía lleva moches.

Si la niña de Ayala recibiera 30 mil pesotes (es mejor ser precavido con los números y colocarse por debajo del margen matemático, máxime conociendo la magia prestidigitadora de los mandos exclusivos del desastre), la inauguración de la reconstrucción podría hacer deslucir el corte de listón al momento del flashazo oficial, lo que rayaría en el ridículo, y el momento no está para sumar incredulidad social sobre un cadáver político. Porque vea usted, una simple taza de baño decente y un grifo como los que usan en el piso de arriba, cuestan al menos unos 3 mil pesos; lo cual, para el piso de abajo, es una barbaridad de dinero. Aunque por otro lado, siempre es oportuno no desaprovechar imágenes de promoción para lustrar una campaña popular junto a una niña desvalida.

Desde luego que, según el Presidente del Águila y la Serpiente, hay otras alternativas, porque… mire usted, si se rebajan mil pesos a cada uno los 29,999 damnificados restantes (excluyendo del descuento a la niña de Ayala para cuadrar los números), se haría un monto total de 2 millones 999 mil pesos, con lo cual (festeje usted con solidaridad, estimado y único lector), se le podría construir a la chiquilla desamparada una residencia con piscina de talavera, por eso de la ambientación cultural,claro, además de un “vocho” como el de Fox en sus tiempos de promoción. Ahora que si se quiere dar un impresión realmente bárbara, ya ve usted que la sociedad está ávida de impresiones graciosas, si en vez de los mil pesos referidos, se rebajan 2 mil a los damnificados de la tanda, el impresionante monto asciende a la nada despreciable suma de 5 millones 998 mil pesos, con lo cual hasta piscina olímpica, tapetes persas para no lastimarse los pies desnudosy una chimenea de roca inglesa originaria de Stonehenge.

Y bueno, no diga usted multiplicar la inversión por 3; seguramente la niña de Ayala disminuiría la cortedad del habla incluso más y a usted le pegaría un infarto feroz fulminante. Y desde luego que, además de nuestra sincera preocupación por su salud, al continuar con la estrategia de marras, más allá de llegar a la exageración irónica y atascarlo a usted con verborrea que seguramente no seguirá leyendo, tarde o temprano se presentará una dificultad aritmética que hay que resolver con acierto científico marca porfiriatusmillenium; porque si no se pondera con cálculo diferencial integrado, oiga usted bien, hay el riesgo de que la tanda, como los miles de edificios caídos o maltratados por los marros del sismo, se derrumbe también.

El descuadre consiste en que mientras el palacio de la niña de Ayala se amplía en lujo y dimensiones divergentes, la vivienda de los 29,999 damnificados restantes se va reduciendo a puro techo de cartón con palos chuecos de estructura; lo cual, estimado y único lector, como se dará usted cuenta fácilmente, tampoco colabora con la inauguración y las fotos junto a la llorosa niña de Ayala abrazada por la directora del DIF. Pero lo peor, con el peligro de perder las elecciones del 18, y eso si debe ser preocupante.

El sismo pasado deja muchas enseñanzas sobre el precario sistema gubernamental, hundido a todas luces en la corrupción y la insensibilidad política; pero una de ellas, que en realidad no es una enseñanza sino una añeja reiteración genuina, es la permanente injusticia en la distribución de la riqueza. Mientras miles de viviendas de bajo o medio pelo colapsaron ante el fenómeno natural, no se sabe de una mansión de poder que se haya rendido. Habría que ver si la niña de Ayala y miles de afectados más llegan a gozar alguna vez en la vida de una vivienda tan sólida.