Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-19

1.- Dónde están las asociaciones II

2.- Dictamen

3.- La EF

4.- Las Torres

1.- No aparecerán los directivos de las asociaciones deportivas de la tierra zapatista: no habrá ninguna protesta, ni organizada, ni desorganizada, ni individual; ya lo que se pide es que llegue el uno de octubre y que acabe la pesadilla, pero lo que no se irá nunca de la conciencia de Jacqueline es su terrible papel al frente del Instituto del deporte, donde se olvidó del honor y del nombre que debió cuidar, pero no lo hizo; le ganó el cargo y la eficiencia no apareció; y lejos de fortalecer el equipo lo debilitó; tal parecía que para ser contratado ahí era necesario pasar la prueba de la ineptitud, y, desde luego la obediencia a lo que el tabasqueño perredista dicta, así sea contranatura, y así enfrente a la realidad, y es claro que si los que están dentro, con sus excepciones, están en ese tenor, con una titular sin columna vertebral, ni destino ni timón, pues no puede salir nada positivo, y lo debe saber el dirigente deportivo, por eso no se protesta, no es que se envejeció, finalizó el ímpetu, sino que hablar con los funcionarios sería perder el tiempo, no escuchan los de enfrente, los que están en el poder, los graquistas, se sienten de otra galaxia, no van a escuchar a los terrenales, y si se agrega que no hay un deportista, si acaso por ahí Brian González y alguien más, pero los otros son felices con las migajas que les dan; y hasta lo agradecen; su silencio y sus declaraciones light lo atestiguan; y en eso se basa Jacq y duerme tranquila, y más, si acaso alguien protestara, el tabasqueño le dirá, al igual que el señor Peña a Rosario, “no te preocupes Jacqueline”; pero, no, no hay razón, no lo veo por ningún lado; no hay posibilidades de que los deportistas protesten; si no lo hicieron en las épocas en las cuales se podía hacer algo por el deporte, ahora menos, y se agrega el hecho de que el desfile del 20 de noviembre debe ser sin escuelas por el atraso que se tiene en el ciclo escolar, así que el desfile será se los fraternos de Jacqueline, y ahí no se va a tener a nadie que le alce la voz, aunque algunos quisieran pero no se van a atrever.

a.- A estas alturas ya pasaron 18 días de octubre; quedan 11 meses y 13 días, con el hoy

b.- Pero es tiempo suficiente para causar el doble de daño que en los cinco años pasados

c.- El presupuesto que se dará lo festejará Jacqueline; ¿criticó los anteriores?; los aceptó

d.- Sí creo que será superior a los 17 millones 106 mil pesos del 2017; lo otro, aberrante

e.- Desde luego que el perredista puede decir que por el temblor no se podrá llevar más.

f.- Sin embargo, si el estadio de Zacatepec requiere dinero, para ello sobrará; seguro es.

g.- Se sabe que para la infantería y si es tlahuica, menos, no hay dinero; hay para otros.

h.- A los diputados no los veo preocupados por ello; el atleta no es lo que es interesante.

i.- El deporte sufrió ya suficiente daño, tanto que el que llegue, tendrá que hacer uno de los esfuerzos grandiosos, sólo para estabilizar, y quizá, el que llegue, que quiera hacer las cosas bien, se va a encontrar con obstáculos, y los que ahora están silentes, van a ser los críticos; despotricarán, cuando que ahora guardan vergonzoso y cobarde silencio por sí o porque les impiden escribir con libertad y ellos se callan, por institucionales, dirán.

j.- Señores, vendrán tiempos mejores; no se puede ser peor que ahora, aunque si siguen en el poder los amarillos y tricolores, se demostrará que se tiene el gobierno merecido.

2.- El dictamen para saber si el estadio de Zacatepec está en condiciones para ser ocupado no llega por ningún lado; no lo veo; por lo tanto se va a seguir especulando.

3.- Ramón Ortiz Miranda es puro jarabe de pico, aseguró que se mejoraría en la educación física y no ha hecho nada sobre el particular. Su costumbre es mentir y ser soberbio. Que ya no le toman escuelas, pues porque no hace nada para que inicien las obras de reconstrucción.

4.- En la jornada sabatina, desde las nueve horas, en la cancha de Las Torres de Civac, voleibol del bueno, con las finales, tres juegos femeniles y el varonil.