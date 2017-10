Local

Gerardo Suarez

2017-10-18

-Ese día los poderes Ejecutivo y legislativo les darán una solución definitiva

Será este jueves cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo les darán una solución definitiva en torno a la demanda de ampliación presupuestal solicitada desde el mes de marzo por la cantidad de 37 millones, para poder realizar con transparencia, equidad y participación la elección constitucional del 2018 en Morelos, informó la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Ana Isabel León Trueba.

Recordó que en el mes de enero les dieron una ampliación de nueve millones de pesos cuando la habían solicitado por 42 millones de pesos, luego decidieron bajarla tras hacer un análisis minucioso por la cantidad de 37 millones de pesos debido a que se bajó el número de distritos de 18 a 12 tras las reformas aprobadas por el Congreso Local.

En virtud de lo anterior, anunció que la situación ahora es de incertidumbre pero con la confianza de que las autoridades estatales y los diputados del Congreso del Estado, les habrán de apoyar con los recursos económicos que se requieren para cumplir con los compromisos que tienen asumidos por ley con es la contratación de las 45 casas para adecuarlas con personal, computadoras, internet e instalar los 33 consejos municipales y los 12 distritales, así como el personal que será seleccionado para participar en este proceso electoral.

Ana Isabel León Trueba, reiteró que tras haberse reunido con las autoridades del gobierno del estado y la presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Vícera Alatriste, ahora este jueves los consejeros sostendrán una reunión con el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna para que resuelva la necesidad imperiosa que tiene el IMPEPAC por conseguir los recursos financieros que necesitan para la elección.

“Primero pedimos 82 millones de pesos y nos dieron 15 millones; luego nos dieron 9 y en total fueron 24 millones de pesos. A estas alturas en el 2014 que fue cuando nosotros entramos el IMPEPAC tenía 48 millones y tampoco había elección para gobernador y menos aún, había la exigencia por parte del Instituto Nacional Electoral como existe ahora para estandarizar la calidad de los procesos electorales”, señaló la consejera presidenta.

En razón de ello, mencionó que es urgente que ante el déficit en el que se encuentran actualmente se pueda resolver con la entrega de los recursos correspondientes por parte del gobierno del estado vía la Secretaría de Hacienda. Cabe señalar que la falta de recursos no ha impedido frenar las actividades del IMPEPAC y por tanto, consideró que ya se fijaron los lineamientos para la integración de los consejos municipales y distritales, sin embargo, de no contar con los dineros no se podrán instalar los consejos distritales y municipales por lo que puede estar en riesgo la elección del 2018.