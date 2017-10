Opinión - Víctimas de la injusticia globalizada

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-18

No podemos separar lo natural de lo humano. En este desastre la naturaleza no es la fatalidad pues ella ha sido alterada. Alterada, es decir, lastimada, degradada, corrompida, debilitada. La obsesión por la ganancia ha hecho que este ser humano haya construido donde no debe, con materiales insuficientes o de mala calidad, la salud y la vida son despreciadas.

Este desastre calamitoso es pues, social, provocado por una sociedad enferma, injusta e inhumana.

Por ejemplo aquí, en Zacatepec y en Jojutla Morelos, observando ahora con mayor atención y calma constatamos que los daños son mayores a lo percibido a primera vista. Escuelas cuyas aulas quedaron estructuralmente perjudicadas y casas con muros resquebrajados no han sido evaluadas y casi todas están a la espera de un Dictamen que quién sabe quién lo va a hacer y cuándo. El dictamen es el documento que “oficializa” este desastre a fin de que el FONDEN pueda hacer la entrega del miserable apoyo que se va a otorgar.

El Tecnológico de Zacatepec tiene 4 edificios dañados. Los edificios B y C con 15 salones cada uno, no pueden ocuparse. Las oficinas de Ciencias Básicas también quedaron colapsadas, así como una parte de la biblioteca y el centro de cómputo. La secundaria “Enrique González Aparicio” también está a la espera del multimencionado dictamen para proceder a su demolición. Parece que no tiene arreglo.

Las autoridades gubernamentales solo tienen tiempo para hacerse propaganda y hacerse pasar como madres Teresas. Creen que su tarea es hacer caridad, dar limosnas y apapachar a niños y ancianitas. El Sindicato de Maestros tiene que proponer alguna iniciativa, no puede permanecer en la inercia colectiva. La Secc. 61 de los Tecnológicos del país algo debe imaginar, cuenta con profesionistas de muchas áreas cuyas competencias se necesitan justo ahora. Me refiero a los ingenieros civiles, industriales, electromecánicos y de cuerda para ayudar en esta contingencia más de carácter social que natural.

Si las informaciones que se manejan son ciertas hay ya una bolsa de ayuda internacional aportada por diversas instituciones bancarias y comerciales. No puede permitirse que funcionarios de gobierno manejen esas ayudas. Integremos una Comisión de ciudadanos que organice, disponga y distribuya con equidad esos apoyos. Equidad, es decir, dándoles más a quienes más necesitan.

¿Qué esperan? La gente no puede pasarse en la calle bajo tienditas de campaña, con colchonetas (algunos), sin baños, sin agua, sin poder prepararse sus alimentos. Vamos, no pueden estar sempiternamente al amparo de la ayuda solidaria de sus vecinos. Nos consta la entrañable y totalmente desinteresada ayuda de un pueblecito llamado Xicatlacotla dedicado al campo y al ganado que noche con noche lleva a una colonia de damnificados de Jojutla alimentos preparados en casa: arroz con leche, pan, taquitos de frijoles, algunos con queso o chicharrón… ¿Cómo no enternecerse con estas actitudes de genuino desprendimiento y generosidad?

No se trata de lavar nuestra empequeñecida conciencia con actos farsantes de caridad simulada sino de comprometerse con los pobres entre las pobres víctimas de esta injusticia globalizada que el terremoto nos vuelve a patentizar por si queríamos permanecer voluntariamente ciegos.

Hoy tiene que empezar a edificarse un futuro diferente con tareas específicas, concretas, cotidianas, desde nuestro sitio, congruente con nuestro ámbito sociopolítico, cultural, medioambiental. No necesitamos ocupar puestos de poder porque podremos ejercerlo desde aquí, integrados y comprometidos con semejantes objetivos. ¿O todavía pensamos que se puede forjar un Capitalismo con rostro humano? Es un modelo caduco, depredador, hacedor de salarios indignos, de masificación de la miseria, de trabajos prostituidos, de conductas enfermizas… y además, de millonarios parásitos y líderes sindicales putrefactos bañados en dinero.

Para terminar, por hoy. El cabildo de Cuernavaca presidido por el eminente político-economista-jurisperito, Cuauhtémoc Blanco incrementó el predial en un módico 300 %...

Los victimarios se solazan…y lucran…