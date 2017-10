Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-18

CUERNAVACA, MOR.- El viernes, desde las 17 horas, en la Casa de Día, bajo la organización de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, encabezada por Guillermo del Valle, y bajo la ejecución de Jorge Schiaffino, quien sigue en total actividad para que el deporte llegue al mayor número de personas, y ahora abarca desde la divisional de los niños hasta la senior, para mayores de los 50 años, llamando a todos los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados, por lo que se da como un hecho que la afluencia será de las más grandes, porque el llamado Deporte Ciencia está creciendo, y el organizador está de oficina en oficina promoviendo este evento que tendrá inscripciones gratuitas, para que nadie se quede al margen de pasar un buen rato y demostrando todas sus capacidades.





Schiaffino Pérez ha realizado una serie de eventos, y el anterior fue el de tercias y que culminó en el nacional, en donde la escuadra femenil morelenses se quedó con el cuarto lugar, en una contienda que se tuvo en Chihuahua, y cuya etapa estatal estuvo a un paso de no llevarse a cabo, porque las autoridades del Instituto del deporte negaron las instalaciones, pero el organizador no se amilanó y consiguió que le facilitaran las canchas de Civac, se tuvo la justa, se fue al nacional y se regresó con el trofeo que acreditó el escalón mencionado, como una muestra de que el funcionario no es de los que saben rendirse, sino que luchan hasta el final por sacar adelante los certámenes.

La Delegación Estatal del ISSSTE, bajo la responsabilidad de Guillermo del Valle Reyes, convoca a todos los trabajadores al servicio del Estado, pensionados y jubilados, a participar en el Torneo Estatal de Ajedrez 2017, que iniciará el viernes 20 de octubre del presente año, a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones de Casa de Día, con dirección en calle Humboldt número 45, colonia Centro, en esta ciudad.

Al informar lo anterior, el Subdelegado de Prestaciones, Jorge Schiaffino Pérez, destacó que son cuatro las categorías participantes: Infantil, de 10 a 12 años de edad y de 13 a 15 años; Juvenil, de 16 a 18 años de edad; Mayores de 18 años, y Senior, mayores de 50 años, en las ramas Varonil y Femenil, con la condición de ningún competidor tenga un rating superior a 1699.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer en el Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva, que actualmente presta servicios en la misma dirección de Casa de Día y los participantes deberán presentar, en original y copia, Hoja de Vigencia de Derechos del trabajador o padre, Credencial del IFE o INE, Credencial de la Escuela, en el caso de menores de edad y CURP, Certificado Médico y, en el caso de la Categoría Senior, Electrocardiograma interpretado.

Schiaffino Pérez, comunicó que el sistema de competencia del torneo será el suizo, basado en rating a tres rondas y el ritmo de juego de 25 minutos por jugador para toda la partida.