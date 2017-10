Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-18

1.- ¿Dónde están los responsables de las distintas asociaciones deportivas de la entidad?

La pregunta es porque a los deportistas y al deporte las autoridades del Instituto Estatal, encabezadas por Jacqueline Guerra Olivares son agredidos constantemente y ninguno de ellos se ha encargado de levantarle voz, salvo Ramón Sánchez de Cervantes, como en los tiempos combativos que, al parecer, quedaron en el olvido, en el envejecimiento del deseo de respaldar a sus agremiados, con todo y que se está viviendo la peor etapa de la historia del deporte en la entidad, por debajo de lo que dejaron de hacer César Cruz Ortiz, Leopoldo Salgado Cárdenas y Arturo Vázquez Rojas; los dos primeros fueron los que recibieron manifestaciones en contra, y los tres severas críticas, igual de la prensa y de los atletas que de los directivos; incluso hasta Guillermo Acevedo Trujillo, quien es el que, estando al frente del Instituto, entregó mejores cuentas en lo que a trofeos que se ganaron en la olimpiada nacional, se refiere, se llevó críticas, por lo que la actual, por su papel, se ha ganado el título de la peor en el rubro, sin embargo, puede estar tranquila, el deportista es silente y los directivos han preferido castigar a la dirigente con el látigo de su desprecio, pero sirve de poco, puesto que, en su soberbia, la responsable del deporte en la entidad, cree que el silencio es aprobación, y sus corifeos le dicen que sí, y en cada uno de los desayunos, sigue el silencio y los discursos son fatales, nadie se atreve a nada y ni siquiera afuera, en tantos casos, por lo que, en ocasiones, pienso si se debe dejar a su suerte a los atletas por su silencio y por la facilidad con la que son cooptados, y acaso lo pienso, callar igual que ellos, pero se pasa y vuelvo a la tecla, aunque se sigue arando en el desierto, al paso que se llenan las páginas de resultados y cero críticas, acaso algún dicho, y luego el silencio, y es que parece que es tanta la incapacidad y los errores, es igual de terrible lo que sucede que ni crítica se vierte, pero ello sólo favorece al inepto.

a.- Es el peor instante del deporte en la entidad y el atleta sigue en el silencio sepulcral.

b.- Jacqueline ha rebasado cualquier grado de ineptitud en la dirigencia del deporte local

c.- Pero los atletas están silentes y sin posibilidades de despertar y así nadie los salvará.

d.- Los ineptos llaman al silencio aceptación, y eso cree Jacq que sucede con los atletas.

e.- Pero no, Jacqueline, si no protestan es porque saben que es inútil; no te vas a ir aún.

f.- Y algunos insisten en que se lanzará para un cargo de elección popular. Que lo haga.

g.- Si lo hace perderá y tendrá que dejar el Instituto antes del uno de octubre del 2018.

h.- Al que deje, incluyendo a la irascible Moctezuma, será mejor; tan peor es Jacqueline.

i.- No se puede avanzar en el deporte si no se habla, si no se hacen cosas, si no viene la protesta, aquella del 20 de noviembre de 1982, cuando el valor se tuvo por delante, y la razón estaba con los atletas; y con todo lo mal que se estaba, no se llegaba a la pobreza que hoy se vive, pero ahora nada; Francisco Olivo fue llevado por la policía de Lauro y no se rajó; pero ahora no hay nada; un desayuno, un diploma, un saludo y se olvida todo

j.- Nada pasará, Jacqueline seguirá hasta que ella lo quiera, aunque sólo esté para que el deporte tlahuica sea el gran perdedor, en un Instituto sin timón, ni talento ni vergüenza.

2.- Jorge Schiaffino ahora tiene el torneo de ajedrez en puerta, el trabajo se está llevando y es un hecho que será un éxito; es de los que cumplen en todos los sentidos; un joven valioso al que se le debe apoyar, porque sabe responder en cada uno de los certámenes.

3.- Brian González ante Andrey Robles el sábado, en el Centenario, a seis asaltos, en los súper plumas, en donde el tlahuica lo tiene que hacer bien para seguir escalando hacia el título mundial que en algún día ganará el peleador morelense.

4.- Raúl Brito será coordinador de educación física en el área de Jiutepec. Bienvenido.