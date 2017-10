Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-10-18

Breverías Culturales

La escuela de danza, teatro y música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sufrió daños severos y deberá ser reubicada; pero su pistachona directora está en la lenta, ya debería solicitar al Consejo Universitario autorización para ocupar las instalaciones del Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Pero, los estudiantes aguantan, si ya lo hicieron desde la creación de la escuela, ¿qué será otra década más sin clases?

FESTIVAL de TEATRO CHICANO - Latino de 1974, "Celebrando un triunfo” presenta la obra de teatro “La injusticia”, de Edén Coronado, versión libre de “Los Justos” de Albert Camus, a cargo del Grupo Rinoceronte Enamorado y la Compañía Nacional de Teatro, Artistas invitados de San Luis Potosí, en el cine Morelos a las 16:00 horas, entrada gratuita.

CICLO de CINE ALEMÁN en el Museo Robert Brady, se presenta “Ulrike Ottinger - La nómade del lago (Ulrike Ottinger - Die nomadin vom see)”, Director Brigitte Kramer, 1979, 16:00 y 18:00 horas; costo $30.00, Netzahualcóyotl 4, teléfono 3188554; Desde la década de los 70, las vanguardistas películas de Ulrike Ottinger, tanto de ficción como documentales, están entre las más originales que el cine alemán tiene para ofrecer. Brigitte Kramer, nacida, como Ottinger, a orillas del lago de Constanza, describe la vida y el trabajo de la cineasta; La gran exposición “Comida flotante”, en la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, es testimonio de este interés.

"GALAXIAS" colección de poesía se presentará con la participación de: Ada Carasusan, Afhit Hernández, Ivana Melgoza, Ibán de León, Diego Gallardo; en la sala Gabriel Figueroa del cine Morelos a las 18:00 horas, entrada libre, el Fondo Editorial del Estado de Morelos invita.

CANADÁ NOW: “Rumble: The indians who rocked the world”, Directora Catherine Bainbridge, Canadá 2017, en cine Morelos a las 18:00 horas; Documental sobre el rol de los nativos americanos en la historia de la música contemporánea. Revela cómo los indígenas ayudaron a dar forma a la banda sonora de nuestras vidas.

CAMPO CIUDAD RADIO, Centro Cultural Renato Castorela y Papalotl, anuncia el inicio de La Sala de Lectura en la colonia Satélite, (La Loma); Esther Téllez Huerta, y Campo Ciudad Radio unen esfuerzos para promover y desarrollar actividades culturales para niños y niñas de 6 a 14 años, te invitan a que participes, inician el miércoles 08 de noviembre, calle Orquídea 141, entre Palma y Jazmín, colonia Satélite.

“LA IMPORTANCIA del cine en estos días” charla que Imparte el Director de cine Tommy Santamaría, en café La Fauna a las 18:00 horas, Morrow 8, local 4 teléfono 6886663; parte de las actividades previas al Festival Internacional de cine joven Juna Kino 2017; el colectivo Paso Libre invita.

XXII FESTIVAL DE LA HUASTECA, encuentro de contadores del tiempo; muestra artesanal, gastronómica, presentación de libros y discos, danzas tradicionales, bandas de viento tradicionales; Plaza de Armas, Centro Histórico, Querétaro, inicia a las 18:00 horas.

APOYO a LA FUNDACIÓN DON SERGIO MÉNDEZ ARCEO, que el sismo de pasado 19 de septiembre dañó seriamente sus oficinas y deben mudarse; para esto solicitan su apoyo en alguna de las siguientes necesidades: Camioneta o ayuda para transportar todo tipo de materiales; Cajas de cartón; Manos para rescatar, clasificar, empacar, cargar y descargar este domingo 22 de octubre desde las 8 horas; interesados les rogamos enviarnos un mensaje privado para coordinarnos: teléfono 01777 3183772, correo-e fundaciondonsergio @gmail.com; Dirección Humboldt 53 página-e: http://fundacionsergiomendezarc.

PUMAS, Fundación UNAM tiene el gusto de invitarlos a su próximo Foro 2020, esta vez el tema a tratar será Migración, en el auditorio de la Unidad de Posgrado UNAM, el jueves 26 de octubre a las 18:00 horas, Circuito de Posgrado s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria;

Registros en el teléfono 0155 53400904.

bonifaciopacheco@hotmail.com