2017-09-19

Luego del sismo del pasado 7 de septiembre, todas las carreteras federales de Oaxaca y Chiapas están en servicio y no tienen corte a la circulación; los caminos alimentadores, como son carreteras de las montañas y rurales, sufrieron afectaciones menores, por lo que se está ayudando a los gobiernos estatales a reponerlas, para que en esta semana ya estén en servicio, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

Mencionó que la SCT gestiona ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 280 millones de pesos para reposición y limpieza de estos caminos, 145 de Oaxaca y 92 en Chiapas, con cargo al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

En entrevista al término de la ceremonia de inauguración del 23º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), Ruiz Esparza destacó que la comunicación terrestre funciona y que todos los municipios afectados por el temblor reciben ayuda.

En su discurso inaugural, Ruiz Esparza señaló que el Servicio Postal Mexicano entrega actualmente un promedio diario de 2 millones 700 mil piezas, entre cartas y paquetes, destacando la comunicación comercial, en este ámbito se encuentra la oportunidad de transformarse para formar parte del comercio electrónico y la economía digital.

Destacó que SEPOMEX cuenta con ventajas competitivas, entre ellas, más de mil 400 oficinas repartidas estratégicamente en el territorio nacional, la mayoría con conectividad, para hacer más eficiente la trazabilidad y la logística del servicio.

Manifestó que con esta estructura Correos de México llega al 97 por ciento de la población del país, donde nadie más puede hacerlo, lo que es una ventaja competitiva que se aprovechará para su inserción activa en el comercio electrónico nacional e internacional.

En otra parte de su discurso, el titular de la SCT resaltó los avances de la Reforma en Telecomunicaciones, que ha permitido una inversión privada en el sector de 267 mil millones de pesos entre 2013 y 2016, superior en un 40 por ciento a la lograda en el mismo periodo del sexenio anterior.

Ruiz Esparza agradeció a los representantes de los países participantes la solidaridad con México, en particular con Oaxaca y Chiapas afectados por el terremoto del pasado 7 de septiembre, y que sufrieron graves daños personales, familiares y a su patrimonio. Agregó que nuestros paisanos no están solos y que el Gobierno Federal no saldrá de las localidades hasta que regresen a la normalidad.

Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Edgar Olvera Jiménez, afirmó que ante el avance y la transformación tecnológica, el correo enfrenta grandes retos que motiva a los países de la UPAEP a buscar alternativas que lleven a un cambio para servir con mayor utilidad y convertirse en un aportador al desarrollo económico y social de las naciones.

En tanto que la directora del Servicio Postal Mexicano, Elena Tanus Meouchi, dijo que hoy el sector postal trabaja en su evolución y modernización de acuerdo con el avance de las tecnologías para estar a la altura de las necesidades y la diversificación de los servicios, de tal manera que su oferta siga siendo la más atractiva por ser la que prácticamente cubre todas las regiones de las naciones a nivel mundial.

En su intervención el secretario general de la UPAEP, Roberto Cavanna Merchán, destacó que Servicio Postal está más activo que nunca, ya que implica el trabajo conjunto de los involucrados en el sector para ser creativos, innovadores, inclusivos y posicionar al correo como un aliado poderoso de los gobiernos en sus políticas de crecimiento en beneficio de los ciudadanos.

Por su parte, el director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Javier Campuzano, reiteró que los ciudadanos esperan y merecen un Servicio Postal moderno eficaz y competitivo, por lo que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) pueden contribuir para alcanzar esta meta.

El 23º Congreso de la UPAEP, al que acuden delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, San Martín, Surinam, Uruguay y Venezuela, se desarrolla en el Hotel Hilton México City y concluirá el próximo viernes 22 de septiembre.

La UPAEP, organismo internacional de carácter intergubernamental, fue fundado en 1911 en Montevideo, Uruguay, con la finalidad de promover la cooperación técnica entre los operadores postales de los países miembros.