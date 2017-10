Local

Gerardo Suarez

2017-10-17

-Acusa el edil capitalino que le quieren endilgar el muertito

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que ahora de nueva cuenta, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu; el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra; y el fiscal general, Javier Pérez Durón, intentan endilgarle “el muertito” –el joven universitario que fue asesinado en el bar Áttico-, por lo que los responsabilizó de ese y los demás delitos que ocurren en la ciudad y en la entidad por ser quienes tienen el control del Mando Único.

Cabe señalar que el joven que fue asesinado fue identificado como Israel Hernández García, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por lo que el edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco, insistió que quieren nuevamente fastidiar al municipio, por lo que les exigió que presenten los videos que tiene el “famosísimo C-5” y mejor se pongan a trabajar.

Recordó que constantemente ha hecho la denuncia de que quien maneja el Mando Único es el gobernador Graco Ramírez, a quien no le interesa la ciudadanía y por ello, la delincuencia se ha disparado como sucede con el robo a vehículos y cuentahabientes de los bancos que son asaltados, razón por la cual dijo que le duele y “encabrona”, por la ausencia de la policía Morelos.

“Esta es la realidad que vivimos todos los días en Cuernavaca y en Morelos. Hay que acabar con estos delitos como robos a vehículos, a bancos, no hay que tenerle miedo al gobernador. Que saque su famosísimo C5, con sus 28 mil 900 cámaras y que diga por dónde se fue el delincuente que asesinó al joven estudiante”, pidió el edil Blanco Bravo.

Incluso, consideró que pone a pensar por qué no saca el jefe policiaco Alberto Capella los videos, por lo que consideró que a la mejor lo están cubriendo; o es una mentira que el C-5 es espectacular porque no detienen con esas cámaras a los delincuentes por eso es falso, dijo, y exhortó a que se pongan a trabajar tanto al Fiscal, Javier Pérez Durón como al comisionado Alberto Capella.

“Quieren trancazos, aquí estoy; vamos a ver a dónde nos toque. Yo no me voy a callar; yo se los dije, yo no le tengo miedo a nadie”, afirmó el alcalde de Cuernavaca, quien consideró que está la fotografía y nunca se ve que hubo una persecución real y por ello, pidió: “Así que no avienten el muertito para acá y no avienten la bronca para el gobierno de Cuernavaca; tengan un poquito de responsabilidad tanto el gobierno, Capella y el fiscal, Javier Pérez Durón”.

Al final, dejó en claro que el bar Áttico será clausurado definitivamente y no se volverá a abrir por los hechos ahí ocurridos, pero además, precisó que hay muchos establecimientos que no cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento como es el uso de suelo y venta de alcohol, razón por lo que les ha pedido que acudan al Ayuntamiento para que se regularicen pero nadie quiere hacer caso al llamado y por tanto, se tendrán que implementar los operativos y serán clausurados quienes no estén en regla.