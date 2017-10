Observador político - En riesgo el Frente Ciudadano por Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-10-17

Está visto que Graco Ramírez no quiere dejar de ser el peor gobernador de Morelos, sus acciones así lo indican pero tampoco, pretende quitarle ese loza tan pesada que les ha impuesto desde ahora a todos los que serán candidatos a los diferentes cargos de elección popular por el PRD. Y es que es tanto el odio y rechazo de la sociedad a la figura del mandatario y su partido, que salpicará y tendrá daños colaterales con los abanderados de Acción Nacional, todo ello, en caso de concretarse la tan anhelada y controvertida alianza que junto con el partido naranja pretenden crear el “Frente Ciudadano por Morelos”.

EX DIRECTOR DE IDEFOMM ACUSADO POR CORRUPCIÓN ES PARTE DEL FIDEICOMISO.- En Morelos hay empresarios, artistas, investigadores, académicos, líderes sociales, y muchos personajes más que tienen una conducta intachable, quiénes durante décadas han demostrado acciones en favor de la población y garantizan que cualquier acción que realicen por sus aportes son en favor del estado y del país, sin embargo, para un tema tan delicado, sensible y espinoso como es el fideicomiso que apoyará a los damnificados por el sismo del pasado 19s, no son tomados en cuenta. Por el contrario, las autoridades incurren de nueva cuenta en el error y el cinismo de colocar a políticos de dudosa y pésima reputación. No se les da el beneficio de la duda porque todos saben que no tienen el menor interés de ayudar a los morelenses, sino de quedar bien con sus patrones, con aquellos que despachan en palacio de gobierno.

Ya se habló y se documentó hasta el cansancio en diferentes medios de comunicación de quien es en realidad Sergio Beltrán “Toto”, un personaje de negros antecedentes y cuya presencia en ese fideicomiso solo provoca cuestionamientos y quita la seriedad al proyecto; y más porque el pueblo entero, sabe que sus intereses pueden a pesar de ser positivos al menos dos de sus integrantes están viciados de origen.

Decimos que está viciado de origen porque dentro del grupo de quienes manejarán varios cientos de millones de pesos dizque para ayudar a reconstruir lo que el sismo destrozó, se encuentra otro personaje del que muy poco se habla, pero del que tiene también, negros antecedentes y todo empezó desde su llegada a Morelos.

Francisco Velázquez Adán, llegó a la tierra de Zapata fue regidor de Tepecuacuilco, Guerrero por el periodo 2012-2015 lo que en automático, le impedía ocupar el cargo de director del Idefomm porque para ello se requería de tener al menos tres años de residencia, después, modificaron torpemente el reglamento, sin embargo, este caso no importó para los hombres del poder perredista y gubernamental en Morelos.

Empero, la caída de Pancho Velázquez del Idefomm se dio por la traición en la que incurrió con sus patrones, los 33 ediles, aquellos quienes le perdieron la confianza porque en lugar de apoyarlos decidió traicionarlos, al sumarse a las decisiones que sobre el uno por ciento de recursos federales se destinaba a los municipios. Decidió aplicar ese proyecto del gobierno y del Congreso a favor del fideicomiso, por lo que 28 de 33 alcaldes los despidieron, a pesar de ello se aferró en el cargo hasta que al final ya no pudieron retenerlo en el gobierno de la nueva visión. Hoy, tristemente es integrante del Fideicomiso que manejará varios cientos de millones en hombres que han sido señalados por corruptos y de dudosa calidad.

EN RIESGO LA ALIANZA ENTRE PAN, PRD Y MC.- En Morelos todos saben que el PRD en los últimos cinco años ha sido un fiasco, un fracaso y una gran decepción, motivo por lo cual, por más millones que le metan a la campaña electoral tendrán que sudar la camiseta y aguantar el rigor del pueblo al momento de pedir el voto, sin importar las despensas que lleven, será un verdadero viacrucis el encuentro directo con la sociedad. Quizá por ello, a los del sol azteca, la única opción que les queda, y ellos lo saben, es la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano. No ir juntos, los coloca en el precipicio de la derrota con todo y dólares que por montones lanzarán en búsqueda del sufragio.

El sismo que tuvo su epicentro en Axochiapan encueró las negras intenciones del gobierno y el PRD, tras el vulgar acaparamiento de las despensas lo que provocó que hayan quedado sepultado sus aspiraciones para el 2018, quizá por esa razón, hoy más que nunca, Acción Nacional y su dirigente, Juan Carlos Martínez Terrazas, blindado con sus consejeros e integrantes de la Comisión Política Permanente, se mantengan unidos a la militancia azul en torno a un propósito que es el no ir en amasiato con el partido en el gobierno.

Nunca como ahora el PRD vive un descrédito social impresionante que ni todo el dinero del mundo, será suficiente para cobrar las vidas de las personas que han muerto en este sexenio y sus deudos lo saben; del grave desempleo generado y la falta de dinero porque las empresas contratadas en la mayoría de obras con dinero de la federación son foráneas. La crisis financiera en la que se encuentra la sociedad como para perdonar y dar un borrón y cuenta nueva de todas las afectaciones hechas por la actual administración que logró unificar al pueblo morelense… pero en su contra.

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI… INDEPENDIENTE.- La Decisión del ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui de competir por la vía independiente por la alcaldía de Cuernavaca, no deja mal al Movimiento de Regeneración Nacional sino a todos los partidos que están perdiendo la credibilidad y la desconfianza se agiganta. Sobre todo, porque para el litigante, los votos que le daría a Morena, sería para contribuir a darle más prerrogativas y éstos, no han hecho gran cosa en favor de los damnificados. La salida de Uriostegui, coloca ahora a solo dos aspirantes por el partido de AMLO en la capital: Gerardo Becerra Chávez y Alejandro Mojica Toledo. Por lo pronto, habrá dos candidatos independientes para la capital, la joya de la corona: José Luis Uriostegui y Teodoro Lavín León, ex presidente de lo que fue el Instituto Estatal Electoral hoy Impepac.

