Opinión - Promesas de gobiernos sin que se concreten en apoyos a damnificados

2017-10-17

Enojo, ira, desesperación, quejas, demanda de ayuda, lamentos de la gente, eso es lo que se oye por doquier ante el poco desinterés, indolencia y abandono que en buena medida asumen autoridades ante los desastres causados por el sismo del 19/S en diversos pueblos, comunidades colonias, zonas urbanas donde cientos de familias se ha quedado sin vivienda o que no puede habitar edificios o casas, aunado a la necesidad que apremia para solventar mínimos problemas económicos ante las escasez de dinero porque se han perdido empleos y negocios. Ese cuadro lastimero, de desolación, de impotencia, de inconformidad, que llega a crispar los mejores ánimos de serenidad, es el que priva y se comprueba en toda su crudeza en vastas regiones de los estados afectado por sacudimientos de tierra recientes tal cual es la situación de severísima crisis social que viven miles de morelenses.

El otro cuadro es el de autoridades de gobierno desde el presidente de la república, secretarios de estado, pasando por gobernadores y un rebaño de empleados disque encargados de levantar censos y enlistar familias con urgentes necesidades, esa burocracia alta y media que se dan a la tarea de recorrer zonas de desastre, algunas en ruinas, con apariencia de condolerse con el sufrimiento de la gente, pero más bien, su objetivo son los reflectores y espacios mediáticos, mas que brindar efectivo apoyo con inmediatas acciones de diversa índole; es notorio el afán de sacarse la foto con ancianos, con mujeres, con niños, ante escenarios de las desgracias dolorosas y descarnadas, y por supuesto con el discurso que promete ayuda millonaria para reconstruir lo que el sismo derrumbó o dejó en situación de riesgo; pero esa ayuda gubernamental no llega, no se concreta, no se ve en los hechos.

La danza de los millones, que se informa han sido enviadas por países extranjeros, donadas por banqueros, por organizaciones humanitarias, por personajes adinerados, por artistas, y por una gama de voluntades de la sociedad nacional e internacional, y por supuesto los miles de millones de los fondos del gobierno federal para desastres naturales que dicen a diario autoridades, el mismo presidente Peña Nieto, se canalizarán como apoyo y ayuda; toda esa millonada solo de oídas le llega a la gente porque de contemplarlas en acciones concretas, de ver el dinero contante y sonante, ello no se ve por ningún lado. Lo que ya se tramitan con engorrosos trámites y requisitos, son préstamos con altos réditos para que la gente se endeude a fin de que pueda construir o reconstruir sus casas que el temblor afectó.

Ante esta estrategia del gobierno federal que así responde a la tragedia que viven miles de familias en el centro del país, el sector de damnificados y la misma sociedad expresa con justificada exasperación que lo que hace el gobierno de Peña Nieto ¡¡es una burla!!, ¡¡eso es extorsionar!!, ¡¡es explotar más las economías familiares!!, ¡¡es engordar ganancias de instituciones bancarias extranjeras y demás instituciones de lucro!!, ¡¡es hacer más grande la pobreza y miseria de quienes ya viven en ella!!. El ISSSTE oferta como supuesta ayuda a damnificados préstamos hipotecarios y a corto plazo, pero con el rédito que cobra ese instituto en tiempos de normalidad. Dónde está la ayuda humanitaria efectiva que dicen brindar las autoridades, dónde ese auxilio que deberían canalizar los gobiernos federal y estatales en materia de reconstrucción de viviendas con nulo o mínimo costo para los afectados. Porque para otros menesteres corren ríos de dinero, como ha sido para el rescate de bancos, de empresarios multimillonarios, el millonario despilfarro y dilapidación a costas de presupuestos, el avión presidencial, las mansiones, viajes suntuarios, el dinero que significa la ostentaciones de riqueza, los miles de millones que se van por los caños de la corrupción, los elevados sueldos a la “dorada burocracia. Ese dinero convertido—imaginémonos-- en ayuda con motivo del sismo del 19 de septiembre bastaría y sobraría para esa población que quedó sin vivienda vulnerable a la precariedad y miseria; porque lamentablemente esas franjas poblacionales son las que más sufren los embates de fenómenos naturales como ciclones, huracanes y sismos.

Y la corrupción, (no podía ser de otra manera) ya hace su aparición: a una maestra jubilada le informaron de Protección Civil del Estado que daría prioridad a revisar su vivienda afectada, a condición de pagar 2000 mil pesos. Su queja por escrito así lo confirma. Otro acto humillante, comprobado, consiste en poner una marca con tinta indeleble en el brazo de quienes han recibido una despensa, a fin de que ya no reciba otra. Estas ofensivas y hasta criminales acciones de repartidores de víveres por parte de funcionarios del gobierno se han dado en el municipio de Xochitepec.

