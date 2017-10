Casos y Cosas de Morelos - Solidaridad política en contexto sísmico

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-17

Como que ya debiera ser tiempo de que los políticos dejen de gobernar de la forma que lo hacen. Con sus leyes a modo y sus inverosímiles procedimientos llevan al país a continuas crisis que para remediarlas endosan luego a la gente la responsabilidad, como si ésta fuera aval de deudas ajenas. Lo cual libremente pudiera calificarse como abusivo compulsivo. Los combustibles han aumentado de precio nuevamente incluso sobre la promesa priísta de ingresar triunfalmente en la competencia global de la oferta y la demanda que establece precios internacionales justos.

Hoy, sin embargo, el precio de los combustibles en México es el más caro del mundo, tanto por el precio mismo como por la desigualdad precio-salario correspondiente. Incluso el ignorante más representativo de México sería capaz de distinguir que el poder adquisitivo de los norteamericanos o canadienses, o el de cualquier otro país próspero del mundo, en comparación con el de los atribulados mexicanos, zanja una raya desigual lejos del punto medio. La diferencia es abismal en términos de parangón salarial mínimo, sin duda. Por ello, el cálculo gubernamental sobre precios internacionales aplicados a México, si ha sido consciente por parte de la clase gobernante, no ha sido más que con intención de seguir esquilmando el flaco bolsillo del país con alevosía y eterno remedo. Y si no, pues qué otra cosa pudiera significar sino mostrar la ineptitud y altura única de nuestros gobernantes.

En Morelos, la verificación vehicular subió más del 200% de precio con la excusa inverosímil de que la corrupción se había infiltrado en el sistema anterior, y se requería, por tanto, un cambio oportuno y eficaz para revertir el problema de la contaminación morelense. Discurso hueco porque todo mundo sabe que corrupto era el sistema anterior como corrupto será el nuevo. Sí, es un problema de sistema, pero no únicamente de las uñas mugrientas del sistema sino de la cabeza de un embrollo que ya no merece llamarse sistema sino rapiña sobre ciudadano caído.

Afortunadamente no tiene usted por qué impacientarse, estimado y único lector, no se preocupe por el estrés de la vida. El cambio no tarda en concretarse y usted estará en breve contento. La continuidad chueca es expedita porque el objeto de las instituciones públicas difiere en plata de los planes que el poder escribe en el papel y las necesidades de los ciudadanos. Aquéllos ansían lucrar del erario público con rapidez; y a los objetivos de papel les embelesa bañarse con jabón de espuma de colibrí color lavanda y poemas de amor constitucionales.

Aunque, claro, hay que reconocer que en territorio morelense hay equidad de género público, y la insensatez se incluye también en el ámbito municipal. También en “El Papagayo” hay creatividad, y por ende, el equipo del edil Cuauhtémoc Blanco ha incrementado el precio de sus servicios como si viviéramos en Alemania o Suiza. Sin considerar, desde luego, que la ciudadanía no es la culpable de que los mismos de siempre se hayan robado los dineros del municipio y los hoyos de las calles de Cuernavaca amenacen con sepultar lentamente a otros ciudadanos como los del Paso Exprés Tlahuica, que por más auxilio solicitado a Protección Civil, nadie ocurrió a salvarlos de una muerte lenta y horrible. Tenemos además una ciudad con graves problemas de agua y basura que parecen estar condenados a la lepra de la edad media, si me permite usted la enormidad de la hipérbole indispensable, mi estimado y único lector. Hay servicios municipales que incrementaron su precio hasta en un 500%.

Uno esperaría, en tiempos de desastre natural como el que dejó el sismo del 19 de septiembre pasado con cientos de viviendas colapsadas y edificios públicos o construcciones de patrimonio cultural dañados, solidaridad gubernamental. Se esperaría sensibilidad en la tragedia que vivimos los morelenses. En cambio, como es costumbre, el gobierno federal aumenta la gasolina y el gas doméstico y no tarda en subir la luz y otros precios compensatorios para satisfacer la corrupta insaciabilidad gobernante, que siempre lleva la mano ventajosa hasta en la adversidad. Y por ello, el estatal y el municipal, conforme a la equidad pública, se suman al asalto contra el ciudadano.

Fácil es gobernar de esta manera, los gobiernos propician las crisis con esmero pero la solución típica para hacerlo es cobrar más impuestos a los contribuyentes o incrementar el precio de servicios públicos ineficaces para medio enderezar el barco. El caso es que el país nunca logra levantar cabeza por completo, pues el dinero recaudado nunca alcanza para retacar los holgados bolsillos de la hambrienta corrupción y atender a la vez los graves problemas que nos aquejan. Y no queda entonces más que la ocurrencia gubernamental, como la del presidente Enrique Peña Nieto, que aconseja a la sociedad afectada por el sismo las tandas colectivas para reconstruir las viviendas gradualmente. Figúrese usted, estimado y único lector.