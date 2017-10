Justicia

| Pancho Rendón

2017-10-17

Medio mundo sabe quién fue el asesino del Áttico, menos la PIC

La Fiscalía General del Estado de Morelos reitera que en relación al lamentable hecho sucedido la madrugada del 29 de septiembre en el Bar Áttico de Cuernavaca, el lugar permanece asegurado y continúan las investigaciones para esclarecer el caso; luego de que durante el fin de semana se dio a conocer en redes sociales el video captado por cámaras de seguridad del antro, y que se nota claramente el momento en que se cometió el artero y brutal crimen de un estudiante de la Facultad de Derecho de la UAEM; lo que llama la atención es que casi todo Cuernavaca y cibernautas saben quién fue el responsable del homicidio; los únicos que están en “la luna” son los agentes investigadores de la PIC.

¿A qué le tienen miedo?. No que muy picudos esos polis estatales convertidos en ministeriales que demuestran con ello su incapacidad, pues en redes sociales el asesino está identificado y tiene nombre y apellidos; sin embargo estos aprendices de investigadores de plano no dan una, demostrando así que realmente no son investigadores; pues en redes sociales ya se esclareció el crimen y los de la “tira” apenas van a indagar, cuando en Cuernavaca, medio mundo ya tiene el video del momento del crimen, qué lástima de los llamados investigadores.

Por lo pronto la Fiscalía dio a conocer que las autoridades del municipio de Cuernavaca deben frenar de manera inmediata las expediciones de licencias de funcionamiento a todos los establecimientos comerciales que no cumplan con los lineamientos;

¿A poco con eso cree Javier Pérez Durón que ya no habrá ejecuciones?, pues lo que falta es una verdadera prevención del delito por parte de autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que tal parece que se han olvidado que esa es su principal tarea.

Según la FGE, ante la nula supervisión, algunos lugares como el Bar Áttico, carecen de un efectivo control de ingreso, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como el acceso de personas con armas.

Hay que recordarle a las autoridades de la FGE que precisamente fue la desaparecida Procuraduría de Justicia, con apoyo de agentes de la Ministerial y Estatal se encargaban de hacer ese tipo de revisiones en bares y tugurios para evitar así hechos sangrientos; Tomás Flores Allende ex titular de la PGJ fue quien dio inició a estos operativos que incluso abarcaba cantinas, botaneras y negocios de giro negro en todo Morelos.

Ahora resulta que la FGE, reitera que el hecho ocurrido en ese establecimiento, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, la cual tiene una línea de investigación fuerte y sólida para llegar hasta las últimas consecuencias.

Qué atrasados de información están, pues en las redes sociales el responsable ya tiene nombre y apellido y más aún su identidad plena tras haber sido revelado por un video que fue tomado por las mismas cámaras de seguridad interna del bar que se localiza en la avenida San Diego de la colonia Vista Hermosa, pero pues con justificaciones no se aclara nada, no nos hagamos bolas.

Y si el comisionado Alberto Capella Ibarra, anuncia con bombo y platillo su operativo Tornado, ¿qué pasó? ¿por qué no lo aplica? y “caiga quien caiga”, sin embargo ahora resulta que le quieren echar la culpa de la violencia a Cuauhtémoc Blanco, por expedir licencias esas, ahora sí que ya no saben a quién estar fregando mientras que el crimen y la delincuencia organizada se apodera más del territorio morelense.

Delicada, joven motociclista que fue víctima de un cafre

Grave y al borde de la muerte se encuentra internada en el Hospital General de “José G. Parres” de Cuernavaca, una joven que fue atropellada por un irresponsable conductor de una camioneta, la víctima viajaba a bordo de su motocicleta cuando fue arrollada al circular sobre la carretera local Emiliano Zapata-Jojutla, en el tramo de Chiconcuac, misma que no llevaba puesto el casco de protección.

De acuerdo con los reportes de los paramédicos del ERUM la lesionada Mayra Pérez Ayala, de 20 años, presenta un traumatismo craneoencefálico, resultado del hecho de tránsito que sufrió.

El accidente se reportó a los elementos de los cuerpos de rescate a las 9.02 horas de la mañana, en la carretera Zapata-Chiconcuac "a la altura del Fira", luego de que Adrian Medellín Salcedo, conductor de una camioneta Chevrolet Tracker color gris con placas de circulación PYX-67-43 del estado había chocado contra una motociclista.

La mujer conducía su motoneta con placas de circulación KHR-73 y lo hacía sin casco por lo que tras el impacto al caer se goleo la cabeza y quedó traumatizada en el lugar del percance, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital para su atención.

Mientras tanto Adrián Medellín fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidad.