Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-10-17

Sé existe como una cosa y se existe como una consciencia (Merleau Ponty). El cuerpo nunca ha sido pensado, quizá porque siempre ha sido considerado como una cosa. La tensión en la Psicología social entre sujeto y sociedad se plantea como un problema que pone en su punto crucial por un lado, los elementos sociales que se incorporan en lo psíquico y los elementos psíquicos que se incorporan en lo social. El sujeto es producto de un discurso y a su vez es producto de una configuración que empieza en el cuerpo, pasa por el lenguaje, hace una travesía por el deseo y cierra esa travesía en el sentido. El sujeto es una persona encarnada que se configura en función de una relación con lo social. El punto es que lo social se circunscribe en un modo de relaciones capitalistas que hacen del cuerpo una versión ideológica de mercancía. Vivimos a merced de la disciplina del cuerpo, me parece que esta es la primera función ideológica del capitalismo. La disciplina de la alimentación, la del ejercicio y la de la estética. El problema es que, el dominio del cuerpo está en ese ámbito. Parece entonces que, lo que tenemos es una imagen del cuerpo, se vive para esa imagen y se lucha por ella; esa imagen establece una relación consigo misma anhelando la ilusión que es ideología. En la antigüedad el cuerpo tenía una connotación negativa, estaba destinado a ser la cárcel del alma, el alma es la verdad de la existencia, el cuerpo está reducido a su extensión material. Hoy el cuerpo está diseñado en el aparto ideológico de la sociedad capitalista como el dominio orientado hacia la exigencia estética de un cuerpo delgado, cuidado y tratado hasta prolongar su juventud. La microfísica del poder nos enseñó que el cuerpo tenía que pasar por la disciplina de la institución. En otras palabras, hay una política sobre el cuerpo que se refleja en el cuerpo en la prisión o en el manicomio. Es el cuerpo de la disciplina. Hace pocos días una niña de nuevo años me decía que no le gustaba su escuela porque la maestra no la dejaba jugar, este ejemplo, es la disciplina ejercida en el cuerpo. Me parece que hay de manera sistemática una ideología que poco a poco va entrando al dominio del cuerpo hasta hacerlo dócil. La docilidad es una característica de la educación, de la familia, del ejército, de todas aquellas instituciones que pretenden adaptar el cuerpo como una extensión de las máquinas para la satisfacción y el rendimiento dentro de un sistema. Siempre aprendí que las instituciones lograron controlar (institucionalizar el deseo) del sujeto, sujetándolo a las exigencias de estas. La docilidad en una sociedad del rendimiento ya no tiene castigos sino premios. Miramos cotidianamente los medios de comunicación solo para darnos cuenta que trasladamos hacia ellos nuestras demandas relacionadas a cómo queremos vernos. No somos hoy auténticos en el sentido en que realizamos nuestros propios deseos. Somos sujetos del deseo de los otros, somos la imagen que los otros (llámese medios de comunicación, discursos institucionales, etc.) pretenden inculcarnos a través de la ideología. La belleza, esa abstracción que alguna vez se pintó en el arte, ahora es el resultado ideológico del sistema capitalista. Resultado que exige, domina, controla, hace dóciles, enferma y educa nuestra psique a fin de encontrar en ella la ganancia, de todas formas, somos y estamos en una relación mercantilizada.