2017-10-16

Jantetelco, Mor.- A casi un mes después del sismo de 7.1 en escala de Richter, el municipio de Jantetelco se recupera de las afectaciones, en donde más de mil familias resultaron con algún tipo de daño patrimonial, señaló el alcalde Juan Felipe Domínguez Robles. En reunión en donde estuvo presente el gobernador Graco Ramírez, y la mayor parte de su gabinete, el presidente municipal jantetelquense entregó un cuaderno en donde se especifica el número de familias que resultaron afectadas, las censadas por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), y las que requieren de apoyos sencillos o de más volumen.

Informó que de las casas-habitación que fueron censadas por el FONDEN, por presentar los mayores daños o encontrarse derrumbadas son 385, mientras que mil 200 requieren ayuda para su reconstrucción con 3 tipos de paquetes “que puede ser desde el más sencillo hasta el de mayor necesidad”.

Explicó al gobernador Graco Ramírez, y a una gran número de población de Jantetelco que se dieron cita en la explanada del zócalo o plaza “Mariano Matamoros”, que él y su equipo de trabajo clasificó las necesidades de cada uno de los hogares que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, “a algunos se les cayó una barda, otros necesitan de apoyo porque se cayó el aplanado, pero, otros más si tuvieron afectaciones serias”.

Al respecto, Juan Felipe Domínguez Robles sostuvo que en cada caso “se les va apoyar con mortero, cemento, varilla, arena y grava, según las necesidades y, si usted no da también la ayuda que necesitamos”. Precisó que los casos sencillos requieren nada más de la entrega de bultos de mortero; otros de mortero y cemento y los más afectados cemento, mortero, varilla, arena y grava.

Por su parte, el gobernador Graco Ramírez, sostuvo que “el sismo no distinguió entre buenos y malos; no distinguió entre católicos y cristianos; no distinguió entre partidistas, el sismo tocó a todos por igual, entonces hay que actuar de la misma manera, todos juntos, unidos, todos a darnos la mano”.

En el zócalo de Jantetelco y ante decenas de familias, aseguró que ser morelense es ser solidario “por eso le vamos a dar la mano a todos, es nuestra obligación”, expresó Graco Ramírez.

“No vamos a contratar constructoras, vamos a trabajar todos, vamos a hacer nuestra casas más seguras y de manera organizada", señaló tras reconocer el trabajo que ha hecho Juan Felipe Domínguez, presidente municipal de Jantetelco y su cabildo, pues tienen una relación puntual de las afectaciones a las casas, pero sobre todo de los materiales que hacen falta para la reconstrucción.

“Es de los presidentes que más rápido ha reaccionado para empezar a reparar la obra, además trabajó en el acopio de materiales, es la propuesta mejor organizada que hemos tenido en los municipios, vamos a trabajar de la mano, vamos a levantarnos”, aseguró.

En este sentido, reiteró que el Gobierno del Estado atenderá a todas las personas cuyas viviendas no entraron al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y recordó que mediante el programa “Unidos Por Morelos” se trabajará en la autoconstrucción y reparación de las viviendas dañadas.

Acompañado también por la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Isabel Campos, le explicó a la ciudadanía que la reconstrucción de estos monumentos se hará con especialistas por lo que les pidió paciencia, “vamos a rescatar nuestra historia”.

De la misma manera se comprometió a rescatar el Museo “Mariano Matamoros”, en Jantetelco, el cual se derrumbó con el sismo.

A los padres de familia les confirmó que a partir del lunes se entregarán los dictámenes de doce escuelas en Jantetelco, para que puedan iniciar clases; asimismo dijo que se buscarán espacios alternos para que los niños de las escuelas que tengan afectaciones mayores puedan reiniciar cursos lo antes posible.

En este tema agradeció la disposición de los comisariados ejidales para poner a disposición sus auditorios como espacios alternos.