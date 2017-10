Águila o Sol - Entre dichos, máximas y refranes

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-10-16

Se dice que LA NATURALEZA ES SABIA y muestras las tenemos cotidianamente, cuando retándola, pretendemos mover cauces de ríos, vienen los SOCAVONES, cuando en cauces de ríos construimos, inundaciones, destrucción de construcciones y muerte, cuando secamos lagos y mantos freáticos, y después construimos, aunado a la corrupción y mano del hombre, ante temblores sucumbimos, pero HOY la Naturaleza se equivocó, no fue tan sabia para con nosotros los morelenses, se le olvidó que dicen también, QUE A RÍO REVUELTO GANANCIA…, aquí en Morelos ya sabemos de quién, porque EN ARCA ABIERTA HASTA EL JUSTO PECA, y los gobernantes y administradores injustos, ¡más!, no fue suficiente el descrédito, la animadversión el repudio generado por el asunto de las despensas, pareciera que, UNTANDO UN TREINTA DE MANTECA Y UN SETENTA DE VALE MADRE, todo se les resbala y que lo peor, surte efecto, esperemos que la investigación abierta por la FEPADE, en relación al presunto desvío de esos recursos que con tanto esfuerzo, ciudadanía, iniciativa privada, otros gobiernos y países lograron enviar a Morelos, no duerma el sueño de los justos, porque sería Injusto, deleznable y detestable que le dieran carpetazo, porque A LA LARGA TODO SE SABE, y más cuando se vive, EN PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE, nada queda en secreto y resguardo, y menos tratándose de tanta rapiña y trapacería miserable, y decía que se equivocó la Naturaleza y por partida doble, bueno hasta el momento, primero como lo mencioné, destapando la cloaca de la miseria humana, haciéndonos ver que, ÁRBOL QUE NACE TORCIDO, nos tocaron varios en Morelos por desgracia, NUNCA SUS RAMAS ENDEREZA, y es que no fue suficiente el millonario tema de las despensas, tras la desgracias y las primeras ayudas, venía la segunda e ineludible. LA RECOSTRUCCIÓN, y se volvió a abrir la cloaca, ya RESBALADO el primer tema, llega la oportunidad de ORO, y literal, DINERO A CAUDALES, Y EN EFECTIVO Y PARA MANEJARLO A DISCRECIÓN, bueno en FIDEICOMISO, dicen ja, je, ji, pero ¿qué creeeeeeennnnn? este lo PRESIDE nada más y nada menos, que el ex subsecretario de Obras del municipio de Cuernavaca, cuando el secretario del mismo era el hoy flamantísimo presidente del PRD, adivinen quién?, mmmm, 600 millones de un segundo piso en Plan de Ayala, ¿on tan?, se gastaron más de 120 en tan solo el proyecto, y ni a pavimentada llegó, millones ¿okkk?, hablando de pavimento, Avenida Morelos, del Polvorín al Calvario decían que sería la pavimentación, ¡¡aaaaahh! y fuentes claro, millones, todos, obra inconclusa, panteón al monumento al Generalísimo Zapata, perdón Gasa Vial en Buenavista, millones igual, obra inservible; tráfico igual, mmm y la CONSTRUCTORA ESTRELLA, así se llamaba ¿eh?, decían del papá del hoy presidente amarillo, perdón, perdón, perdón, como dicen, ESTÁS EN LA PROCESIÓN Y TAMBIÉN QUIERES TOCAR LAS CAMPANAS, ya me perdí, decíamos pa empezar 300 millones para reconstrucción, en fideicomiso, manejado (Coordinador Técnico) porrrrrr, SERGIO ARTURO BELTRÁN TOTO, el susodicho y mentado en líneas anteriores, y parafraseando a Don José Alfredo, 300 millones no valen nada, habría que también bajarles una lanita a los MUNICIPIOS, ¿másss?, bueno al fin estos son de otra partida (el FAIS) y pues si más del 2.5% que ya le habían quitado de partidas federales, quesque para Seguridad primero y luego que siempre para Laudos, y al final, NI MELÓN NI SANDIA, si no, no alcanza pues, a parte lo del FONDEN claro está, que habrá que darle un pellizco nomás , que al fin el CENSO, o sea, quien va a decir quién sí o a quién no le toca, pues TAMBOR el que manda decidirá, aparteeee, supongo emulando como SIEMPRE LAS POLÍTICAS NACIONALES, serán magnánimos créditos que darán a la población para reconstruir sus viviendas y vida, y al igual que las despensas llevarán el sello de UNIDOS POR MORELOS, que adivinen quién creo, ¡correcto! ese mero, 9000 MIL MILLONES DE INICIO, MÁS 6000 MILLONES DEL BONO DE DESASTRES DEL BANCO MUNDIAL, siendo cuates del Preciso, algo nos tiene que tocar cómo de que no, Y EN ESO SE EQUIVICÓ LA MADRE NATURALEZA, dicen que LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN, y cobrando facturas, por lo en líneas iniciales expresado, le faltamos al respeto y no lasa cobro, BENEFICIANDO A QUIEN NO DEBÍA, porque, lo dicho, EN ARCA ABIERTA HASTA EL MÁS JUSTO PECA, y hoy repito los Injustos que gobiernan, no buenooooooooo, pero también dicen que, A CADA SANTO LE LLEGA SU DÍA, y están próximos esos festejos, espero, porque CUANDO EL RÍO SUENA, hace ruido jajajaja, no eso ya fue de su servilleta, solo espero que los morelenses tengamos memoria, y no corta, vendrán tiempos difíciles sí, pero una vez superados, estará en nuestras manos con una X, como podremos también cobrar facturas, así de sencillo, así de fácil y solo una cruz habrá de definir el curso que queremos para el futuro, y si lo dejamos en manos ciudadanas o de algún sátrapa emanado de algún Partido, LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE ES LA ESPERANZA. Hasta la próxima corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook) @DeLaRosaLic (Twitter)