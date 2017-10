Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-16

1.- No habrá regalos; a trabajar

2.- El Coruco

3.- Cuautla

4.- Universiada

1.- Nadie va a regalar nada, y veo que en el ámbito deportista no habrá protesta alguna y se va a dar un presupuesto pobre al deporte para el año venidero, con lo que caerá más la actividad, por lo que la reconstrucción, para lo que viene, será titánica; y lo primero será el recuperar la confianza y advertir que existe un Instituto del Deporte y no oficina vacía, de la que no surge ni información ni nada por la ineptitud de los que la habitan, y los que llegaron revolucionarios pronto enseñaron el cobre y viven becados y lejos de lo que huela a trabajo, talento, eficacia, humildad, aunque con ello pagarán el precio de ir a las páginas más tristes de la historia de la entidad, las del fracaso, en la administración peor de la tierra zapatista, con una Jacqueline que se olvidó de cualquier vestigio que tal vez alguna vez existió en ella de eficiencia y humildad, y se rodeo de corifeos ineptos, y las cifras hablan, la realidad, y lo anticipé, se lo dije al tabasqueño perredista antes de ir al primer día del gobierno, y, para su desgracia y de los atletas, se cumplió lo dicho, y es que era imposible que con tanta incapacidad y soberbia, no se fracasara, y, en el colmo, se eligió a una jovencita que nunca reaccionó, que hacía entripados por el presupuesto, el que se dio a la baja, pero nunca se atrevió a reclamar, pero, a la larga, así se le hubiera dado el recurso necesario, no hubiera funcionado; lo hubiera empleado en personal para su servicio, no entrenadores, ¿o no fue ella la que inauguró tener chofer-guarura?: no se le vio a ninguno de los anteriores, pero ella sí, pero si el patrón tiene 64, ella porqué no uno, sin importar que se deba un millón de pesos de agua sólo en el Centenario, donde el agua se surte con pipas, de acuerdo a empleados; y no se dieron uniformes para niños de primarias y secundarias para sus juegos escolares, pero no se sabe que a ella se le deba un peso, y si se le debe a ella y sus incondicionales, comprobaría el caos dentro del Instituto y al despeñadero al que Graco y Jacqueline llevaron al deporte de este Morelos

a.- En entrega recepción del deporte Jacqueline dirá al entrante: “estas ruinas que ves”.

b.- Desde luego que si repite el perredismo, ella o sus afines seguirían pese a tanto daño.

c.- Viene el 20 de noviembre, el desfile deportivo; ¿alguien se atreverá a protestar? ¡no!.

d.- Lejos de aquel 20 de noviembre de 1982, con Lauro Ortega y Francisco López Olivo

e.- Hubo otra, del fútbol, con David Miranda contra César Cruz; don Antonio el gober.

f.- Lauro Ortega formó la dirección del Deporte con Pablo Rubén Villalobos sin apoyos.

g.- Dijo que daría 64 millones al deporte; nunca llegaron; Pablo renunció ante el hecho.

h.- Con Antonio Rivapalacio fue imposible; César Cruz dejó el Instituto hasta que quiso

i.- Hoy, que se vive una situación peor que nunca, no veo ningún indicio de protesta, no lo hay; las voces silentes, resignadas a que pronto se acabará la situación, pero, en tanto, se sigue hundiendo el deporte y los deportistas no saben pedir lo que merecen; y viene la pregunta, ¿dónde están los dirigentes, los suyos; los tratan mal y sólo les falta decir “más merezco”, porque, fuera de don Ramón Sánchez, los demás, debajo de las mesas.

j.- Lo que viene después del uno de octubre es un trabajo arduo o seis años más de más de lo mismo, de arbitrariedad, de soberbia, de incapacidad. “Esas ruinas que ves”, dirá.

2.- Señores funcionarios, ¿podrían proporcionar el dictamen del estadio de Zacatepec, para saber si pueden dar paso a los aficionados?. Con el sismo del 19 de septiembre hubo daños. Lo que quiero saber es de qué consideración. No se ganó nada con ocultar el hecho. En Cuautla se tuvieron daño y se cerró el espacio dañado, así de sencillo.

3.- Los Arroceros, de verdad, de pena, hasta los Ocelotes ganaron y en la Heroica. Quizá Mario Hernández no sea culpable, pero quizá renuncie.

4.- La Universiada estatal arrancará en enero, en su etapa estatal, y el nacional, en Culiacán, reto para los atletas morelenses.