Erick A. Juarez |

2017-10-14

Habitantes de la colonia Alta Vista, en Cuernavaca, pidieron a la sociedad civil y a empresas privadas los apoyen donando víveres y gas LP para las familias que resultaron damnificadas y perdieron sus viviendas tras el sismo que se registró el pasado 19S.

En este sentido, Yuriko Alcántara, una de las damnificadas, exhortó a las empresas privadas de Gas LP y a las tortillerías en general a que apoyen a las más de 350 familias damnificadas que se encuentran albergadas en la secundaria número dos.

"Quiero pedirle a la gente que nos ha apoyado, que lo sigan haciendo, puesto que necesitamos de su solidaria en estos momentos de desgracia; a las empresas que son de gas LP, a las tortillerías, necesitamos que nos apoyen porque muchas familias no tienen trabajo y necesitamos esa ayuda", dijo.

Ante el presunto desalojo que pretenden realizar los padres de familia de la Secundaria Número 2, para que sus hijos reinicien las clases; trascendió que se pretende reubicar a las más de 350 familias en las instalaciones del ICATMOR, en donde solo les pretenden prestar tres aulas, las cuales serían insuficientes.

Ante ello, la afectada dijo que los paterfamilias los quieren desalojar, “pero ellos no saben cómo están de dañadas las instalaciones, no estamos aquí porque nosotros queramos, no tenemos a dónde irnos (...) Nos quieren cambiar al ICATMOR, pero no cabemos todos, solo nos prestan tres salones para los 350 familias", acotó.