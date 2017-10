Brevi@rio... - La encrucijada de la UAEM

Opinión

2017-10-14

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está en picada financiera y hacia el término del año el déficit que enfrenta parece irremediable. Si no hay un rescate que logre solventar sus compromisos laborales y salariales adquiridos con los trabajadores y sus sindicatos, la crisis se convertirá en una parálisis de consecuencias incalculables.

Al margen de las adversidades políticas y de la presión a la que se ha sometido al rector Alejandro Vera, el déficit financiero del alma mater morelense que venía creciendo año con año era ya insostenible, por lo que algo debió preverse para evitar que incluso, ante dichas presiones producto de diferencias políticas y personales con el gobernador Graco Ramírez, la UAEM estuviera en mejores condiciones financieras para sostener su manutención, cumplir con el pago de prestaciones y salarios de sus trabajadores, incluso sin cancelar las posibilidades de crecimiento en sus funciones sustantivas.

Y es que nadie le regatea a la Universidad y a la rectoría, el enorme esfuerzo realizado en la actual administración para emprender ambiciosos proyectos de crecimiento en su infraestructura física y académica, la mayor en la historia de la institución y con un objetivo claro para responder a la creciente demanda de estudios en los niveles medio superior, superior y posgrado. Incluso, la obra realizada en los últimos cinco años pudo resolver el déficit en la demanda de espacios físicos y responder al anhelo de miles y miles de jóvenes que cada año quedaban al margen de realizar estudios. Asimismo, la UAEM pudo también vincularse mayormente con la sociedad en general y en particular con grupos emprendedores, de empresarios y demás, cumpliendo con una añeja exigencia social.

El problema es que todo este esfuerzo está a punto de claudicar debido a que la institución dejó de recibir el financiamiento que le permitiera consolidar su desarrollo, mantener su funcionalidad y desde luego, cumplir con los ineludibles compromisos con el pago de insumos, salarios, prestaciones y demás gastos. Si la UAEM no logra solventar su situación financiera en las próximas semanas, el término del presente ejercicios fiscal será terrible y podría desencadenar un una parálisis total de sus actividades.

Urge por tanto que los esfuerzos y las gestiones que se han realizado ante la federación encuentren eco, porque en el estado no la habrá o éste está condicionado a la vulnerabilidad y sometimiento de la institución, a caprichos políticos y personales. Si es verdad que el presupuesto asignado a la institución ha sido ejercido con pulcritud (y debe ser así porque hasta el momento no se ha demostrado lo contrario), entonces el gobierno federal debe atender el llamado de auxilio para rescatar a una institución que a pesar de lo que se diga, ha dado excelentes resultados en sus funciones sustantivas, es decir, la academia, la investigación y la promoción y difusión de la cultura…

BREVES: Concluye una semana más desde el pasado 19 de septiembre, y en muchas escuelas públicas del estado aún no se reanudan clases, después del sismo y del proceso de valoración que los edificios escolares tienen. Son varios los planteles en los que ya han sido realizados los estudios técnicos y se han emitidos los dictámenes correspondientes, para tomar decisiones que van desde la demolición de algunas construcciones que resultaron severamente dañadas, hasta habilitar otras que sí pueden continuar albergando a docentes y alumnos para dar seguimiento a la tarea educativa. Sin embargo comienza a percibirse, en algunos municipios y comunidades, la molestia creciente de los padres de familia ante la no reanudación de las clases pero sobre todo, porque no hay información clara sobre las causas por las que las autoridades no han tomado una determinación, incluso porque no se han realizado los estudios requeridos. La que iniciará el próximo lunes será una semana crucial, deberán en muchas escuelas reanudarse las actividades educativas y para ello deberán generarse las condiciones, de no ser así la molestia de los padres de familia comenzará a ponerle presión a un tema que hasta ahora, ha sido sobrellevado por las autoridades…

