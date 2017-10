Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-14

1.- El estadio ¿dañado?

2.- Universiada

3.- Juegos escolares

4.- Dinero

1.- El estadio de Zacatepec ¿sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre?, y parece que sí, en el lado de las gradas que dan al templo católico, y se acrecienta el rumor por dos razones, porque no hay parte oficial y el cuadro de Corachivas dice verdades a medias, que si cambia de sede es porque el lugar referido es albergue, lo que no es cierto, o que si es centro para el acopio de víveres lo que tampoco es; de hace una semana a la fecha. Ahora ya salieron que es por cuestiones de logística, pues que lo expliquen, igual aquello que fueron a la capital morelense por la cuestión emocional que se vive en el lugar (Zacatepec), aunque al final una dosis de verdad, que hay una mala situación financiera, y ahí sí; a Jorge Vergara quizá le pueda calar, aunque en el Centenario no le fue bien al equipo, porque ni dos mil aficionados acudieron, aunque no interesa mucho al equipo porque presuntamente lo recaudado era para damnificados, aunque es la hora en la cual no se sabe cuánto dinero se recaudó, a quién se entregó y cuándo, y creo que no lo van a decir, porque se trata de un cuadro ajeno a la entidad y así seguirá, hasta que un día Vergara se lo lleve donde le den más; aquí le dieron 15 años con todos los beneficios y ningún costo para él, y todo gracias al tabasqueño y su cuerpo de serviles diputados, pero eso es otro punto, pues el caso es que a menos de tres años de su millonaria construcción, presentó daños por el fenómeno sismológico, sin que se sepa de qué magnitud, pero lo cierto es que el equipo abandonó el lugar por dos cotejos y no han aclarado el punto; la secretaria de obras públicas del gobierno de la entidad, Patricia Izquierdo, a quien hasta un puentecito se le dificulta, ya debió aclarar el caso, porque las fotos de Omar Guerra no dejan dudas de que hay daños, y para eso está la señora, para aclarar, pero está esperando que corran los rumores y las verdades a medias para desmentir, descalificar o minimizar estos daños.

a.- ¿Cuánto costó el estadio de Zacatepec?, desde los casi 600 mdp oficiales a mil 200, se dice.

b.- Las fotos de Omar Guerra son claras, hay columnas estrelladas, grietas y otras cosas.

c.- Con lo fácil que hubiera sido que Patricia Izquierdo saliera a decir que le fallan los puentes, pero no los estadios, bastaba, o que dijera que ya aprendió, o algo semejante.

d.- Salir a dar explicaciones congruentes, pero no; cree que todos aceptará lo oficial.

e.- El estadio ni es albergue ni centro de acopio, no digan mentiras, y si lo fuera, ¿a poco creen que a Graco le interesara?. Si desalojó a ancianos, mujeres y niños para que poblanos edificaran este estadio a precios increíbles, pagando sueldos de vergüenza.

f.- El hecho de que dos juegos salieran del estadio de Zacatepec dice que el lugar está en malas condiciones, de lo contrario ¿para que los cambios?. ¿Para conocer Cuernavaca?.

g.- Ahora bien ¿cuántos millones costará la reparación?; no sería mejor dar prioridad a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales antes que este estadio de fútbol.

h.- ¿O sólo le van a poner mezclita a las grietas y las columnas estrelladas?.

i.- No tenía ni tres años, vino el sismo y hay daños en el estadio de Zacatepec. Se inauguró el 27 de septiembre del 2014 con el 2-0 de Chivas sobre los verdes y el temblor fue el 19 de septiembre del 2017. Qué poco les duró el gusto, y costó millones.

j.- Vuelvo a preguntar ¿de qué magnitud es el daño en el estadio zacatepense por sismo?

2.- La universiada en Sinaloa, en Culiacán, lo que se dijo tras la junta que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí estuvo presente el arquitecto, Jorge Juárez, responsable del deporte en la máxima Casa de Estudios de la entidad morelense.

3.- Y nada, se regresará a clases y nada de juegos escolares. Después, la vorágine académica no dará espacio para los juegos mencionados. ¿De quién es la culpa?.

4.- ¿Y el presupuesto para el deporte?. ¿Cuánto dará Graco?. Al fin Jacqueline Guerra no protesta y a los deportistas, con un desayuno basta.