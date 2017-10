Cultura

Bonifacio Pacheco

2017-10-14

Breverías Culturales

Concierto con las mejores bandas de diversos géneros y más representativas de la capital del Estado de Morelos: La Bolonchona, Sr. Atómico, Agggressor, Guante Blanco, Darkness, La Resortera, Forcer, Divine Sword, Monodram, Antes Del Origen, Never After Before, Meteora, Mezcalito & Bros.

En Centro Cultural Olympia acceso a las 15:00 horas, cooperación 60.00, habrá stands de comida, playeras y CD’s editados con el material de las bandas de Rock de Morelos, Motolinía 307 centro.

FESTIVAL de TEATRO CHICANO - Latino de 1974, "Celebrando un triunfo”: Conversatorio y proyección de videos de 10:00 a 14:00 horas; Obra de teatro “Los perros” de Elena Garro, a cargo del Grupo Alebrijes de la Ciudad de México, a las 16:00 horas; Concierto musical “Canciones luchonas” a las 17:00 horas; cine Morelos.

La XVII FERIA INTERNACIONAL del LIBRO en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo) 2017, como una manifestación cultural de la vida pública de la Ciudad de México, hace un reconocimiento de la solidaridad que ha experimentado la ciudad tras el sismo del pasado 19 de septiembre; este año propone responder, de una manera sensible, a las necesidades de la ciudadanía por reunirse y hablar, compartir vivencias y testimonios para socializar el dolor colectivo. http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx/

LIGA UNO de ajedrez escolar Primaria y Secundaria, en la Ayudantía de la colonia Progreso, inauguración 11:00 horas, cierre de inscripciones 11:30 horas, inicio de primer ronda 12:00 horas, calle Luchadores; Colectivo Nuestras Voces invita, WhatsApp 7773031981.

CICLO de CINE ALEMÁN en el Museo Robert Brady presenta “Max Beckmann ― La Partida”, Director Michael Trabitzsch, 2013, 12:00 horas; costo $30.00, Netzahualcóyotl 4, teléfono 3188554; Documental sobre la vida y la obra de uno de los mayores pintores del siglo XX, Max Beckmann (1884-1950); sus enigmáticos cuadros, típica expresión de una vida entre dos guerras, transcurrida entre Berlín, Fráncfort, París, Ámsterdam y, al final, Nueva York, son el centro de la película.

EL METROPOLITAN OPERA HOUSE presenta “La Flauta Mágica” (título original en alemán: “Die Zauberflöte”) es un “singspiel” en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder; El “singspiel” es un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas, además de ser gran obra musical expresa unos valores a modo de crítica; una de las mejores maneras de poder compartir un sábado acompañados de alegría y de la familia; en pantalla gigante de alta definición, con subtítulos en español, en el centro cultural Teopanzolco a las 12:00 horas, costo $250.00 y $100.00.

MÚSICA EN LA UNAM. Música Contemporánea, concierto con el Cuarteto de Percusiones Fourtissimo en al auditorio MUAC a las 12:30 horas. Música de Cámara: Jóvenes Talentos de la Facultad de Música en la sala Carlos Chávez a las 18 horas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, Massimo Quarta, director artístico; Alberto Álvarez, clarinete; interpretará obras de Verdi, Luigi Bassi y Haydn en la Sala Nezahualcóyotl a las 20 horas.

FESTIVAL CULTURAL 100 Amigos: teatro para adolescentes; música: percusión, saxofón, jazz, rap; danza: árabe, polinesia, electro; cantantes, folklor; en la Casona Spencer de 13:00 a 17:00 horas; espectáculos con el fin de recaudar apoyo para los damnificados por el temblor; el pase de entrada será en especie, puedes traer: papel de baño, jabón de tocador, pasta dental, cepillos dentales, pañales (adulto/bebé), toallas sanitarias, toallas húmedas, croquetas (gato/perro), bolsas de plástico reciclables (como las del super para hacer colchonetas), y ganchos para tejer, atún, papilla, leche en polvo (botes chicos), juguitos, agua embotellada, cobijas, lonas, platos y cubiertos (desechables), Efectivo; Informes con Brenda en el teléfono 044777 1069733, FB: 100 Amigos Cuernavaca.

RESURGE ― uniéndonos por la música, Summers, Velochet, Lavaca Diablo, Sueño Iridisente, Indefinido, actividad con fines de apoyo a damnificados, a partir de las 16:00 horas, cooperación voluntaria o víveres, en El Paraíso Café, Rayón 18 Centro de Cuernavaca, teléfono 2451580.

RECITAL de PIANO de Tomás Azcárate, gran promesa de la escena mundial en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 19:00 horas, costo $200.00.

EN EL MANOJO: Dang.Mx Gringo rock hecho en México, a las 19:00 horas, donativo 50.00. Grupo Cantares, interprete de música Mexicana y Latinoamericana, a las 22:00 horas, donativo 70.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

LUNA CAFÉ presenta a Erick Salgado en concierto a las 19:30 horas, cooperación voluntaria, Lirio esquina Pedregal, colonia San Lucas de Tejalpa, municipio de Jiutepec, teléfonos 1880977 y 3743446.

NOCHE de JAZZ con Marcos Miranda y Agustín Yáñez en La Maga, espacio cultural-restaurante-café a las 20:00 horas, altos de Morrow 9, Centro Histórico, teléfono 3103871.

FRANCISCO, El Hombre (Brasil) + Ginga No Guetto en Cultura Baktun, acceso a las 20:00 horas, conciertos a partir de las 21:00 horas, cooperación $80.00 Subida a Chalma 703, colonia Lomas Tetela; Francisco, el Hombre La banda brasileña que está cautivando a Latinoamérica; habiendo mezclado perfectamente sus raíces Mexicanas y Brasileñas mas su crianza Norteamericana, Francisco, el Hombre son pioneros en el autoproclamado "transculturalismo transamericano ruidoso".

GAHUER CARRASCO, jazz, blues, folk… desde Brasil, en El Mango, restaurante y biergarten a las 21:30 horas cooperación $50.00, Campesinos 7 Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, teléfono 7393952253.

bonifaciopacheco@hotmail.com