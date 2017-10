Local

Erick A. Juarez |

2017-10-13

-La directora del Departamento de Orientación Familiar es señalada por una psicóloga despedida injustificadamente

-La abogada de la víctima, Naidy Ríos, exigió a Carmen Cuevas salvaguarde la integridad y la vida de su cliente

La directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jessica Liliana Ramírez, Díaz fue denunciada penalmente por el delito de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en agravio de la psicóloga Gabriela Cordero Álvarez, quien fuera despedida injustificadamente.

El pasado 11 de octubre del año en curso, Cordero Álvarez presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el número de carpeta de investigación SC01/9530/2017, por los delitos antes mencionados.

Fue durante la mañana de este jueves, cuando la ex trabajadora del Poder Judicial, Cordero Álvarez aseguró que el pasado 10 de octubre fue despedida injustificadamente por miembros del Consejo de la Judicatura Local, por "ser madre soltera, lo cual era mal visto social y religiosamente".

Señaló que durante su despido fue retenida ilegalmente y hostigada por Ramírez Díaz, quien le manifestó que sus condiciones civiles; al ser madre soltera le impedía continuar realizando sus peritajes como psicóloga al interior del departamento de Orientación Familiar del TSJ.

"El 10 de octubre, sin notificación oficial, me anuncian que desde ese momento ya no laboraba como psicóloga para el TSJ, al querer abandonar las instalaciones Liliana Ramírez Díaz comenzó a hostigarme, afirmando que había sustraído pertenencias de la institución e indicó al personal de vigilancia que no me dejaran salir, teniéndome retenida por varias horas, mientras su acoso y violencia seguían", dijo.

Por su parte, la defensora particular de Cordero Álvarez, Naidy Ríos Sandoval exigió a la magistrada presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López se salvaguarde la integridad y la vida de su cliente, debido a que fue amenazada por parte de la directora de ese departamento, además de que solicitaron la reinstalación inmediata del puesto de trabajo, así como la destitución inmediata de la directora, Jessica Liliana Ramírez Díaz por anteponer la moral y religión a sus obligaciones como servidora pública, entre otras más.

"Nos preocupa que al frente del departamento de Orientación Familiar del TSJ, se encuentre una persona que considera que los peritajes y dictámenes que ahí se realizan deben de realizarse por personas casadas para ser adecuados o válidos (...) También nos sorprende que al frente de la Comisión de Equidad de Género del TSJ, se encuentre el magistrado, Andrés Hipólito Prieto, quien no ha mostrado interés, ni capacidad para implementar programas serios de capacitación al personal", dijo la litigante.