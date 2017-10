Local

Yesenia Daniel |

2017-10-13

-Así quedó demostrado tras el sismo donde 2,687 edificaciones resultaron afectadas

Jojutla, Mor.- El sismo del 19 de septiembre en Jojutla, el municipio más afectado en Morelos, dejó una dura lección para el sector de construcción y la ingeniería civil: el modelo de vivienda tradicional debe cambiar porque ya se demostró que lo que antes se pensaba imposible para Morelos, pasó; un sismo sacudió la ciudad y la dejó totalmente devastada.

El censo del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) concluyó el pasado lunes en el municipio de Jojutla, 2 mil 687 edificaciones colapsaron o quedaron severamente afectadas, más de mil casas en el municipio de Tlaltizapán, otras mil en el municipio de Tlaquiltenango y mil 500 en el municipio de Zacatepec, según datos recabados. Familias en todos estos municipios siguen esperando demoler sus casas esperando recuperar aunque sea los ventanales de herrería o las puertas. Algo.

El 1 de octubre el Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un temblor de baja intensidad (3.3) con epicentro en el municipio de Jojutla, las coordenadas mostraron que el movimiento telúrico se originó entre los campos de Tlatenchi y Bonanza, el evento sísmico fue poco difundido pero demostró que en Morelos no solo sí es sísmico, sino que es epicentro.

Tal como sucedió en la Ciudad de México tras el sismo de 1985, la tragedia debe obligar a hacer cambios en el modelo de vivienda y en los reglamentos, “ahí fue necesario que las asociaciones de ingenieros, los Colegios de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, la UNAM, el Politécnico Nacional, se pusieran a trabajar junto con el gobierno, en ese entonces del Distrito Federal, para hacer lo que fueron nuevas normas y técnicas de construcción, en el estado de Morelos debe pasar exactamente lo mismo, tiene que cambiar la forma en que construimos, ya no podemos construir en la forma en que venimos construyendo tradicionalmente”, explicó el ingeniero civil Pedro Reyes Salgado, egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec y miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Morelos.

La gente se confió al construir sus viviendas porque en Morelos nunca había pasado nada que lamentar en los sismos, los desastres se veían en estados de las costas, como Guerrero o Oaxaca, pero no en Morelos.

El modelo de construcción tradicional de una vivienda común en Morelos es básica: “el modelo era bien fácil, nuestros antepasados decían vamos a hacer una casita, hacemos una excavación de 80 centímetros, metemos una cimentación de mampostería, metemos unos castillos en las esquinas, hacemos muros de tabique, ponemos una cadena de cierre y va arriba la loza y ya tenemos una casita. Esa era la forma en que veníamos construyendo, durante mucho tiempo esa forma nos funcionó porque no había habido un terremoto de las características que tuvimos en este año”, agregó el ingeniero.

La confianza de que “nunca había pasado nada” y la falta de previsión y planeación en las construcciones como agregar peso a viviendas de adobe y de antigüedad mayor a 50 años, convertir estos muros sencillos en muros de carga y agregar hasta segundos pisos o peso extra como colocación de tinacos, anuncios o antenas, dieron como resultado un gran número de casas que se vinieron abajo, consideró el ingeniero.

Los suelos, las grietas y los Atlas

de Riesgo que no tenemos

Pero no solo esos factores abonaron a que algunas casas cayeran y otras se mantuvieran en pie, el ingeniero Pedro Reyes, como otros especialistas, también considera un factor de relevancia el hecho de la aparición de grietas en diferentes municipios de la zona sur, que deberían ser analizadas por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de los resultados que se obtengan se deben incluir en la base de datos del Atlas de Riesgo, que cabe señalar, no hay en Morelos.

“Las autoridades, quienes estén encargadas de normar las construcciones en Jojutla, ya sea Desarrollo Urbano, Obras Públicas, tienen que trabajar conjuntamente con Protección Civil estatal y municipal para generar los famosos Atlas de Riesgo que no existen en Morelos, en donde se identifican plenamente las zonas que fueron devastadas, mapearlas y tener bien identificadas las zonas en donde presumiblemente puede haber una falla geológica en el subsuelo, que es lo que se presume. Si tu observas el comportamiento del sismo fue por franjas, agarró lo que fue el centro, Constitución del 57, Morelos, hasta el panteón municipal, y de ahí agarró esa franja, Reforma, Zapata, la Manzanares en Tlaquiltenango, o sea, se fue barriendo esa franja y fuera de esas franja hay destrucción pero no es tan importante como la que se dio en el centro de Jojutla, esto indica que hubo un comportamiento atípico en esa zona, el subsuelo contribuyó mucho, tenemos subsuelo de arcillas expansivas, son suelos que fueron originalmente de cultivo y que ahora se han destinado a la vivienda al uso urbano, entonces tiene que cambiar la cimentación, ya no puede ser igual, meter nuevo tipo de cimentación, nuevo tipo de estructuras, sería un error muy grande que las casas que se van a reconstruir sigan exactamente igual, ya no somos ajenos a este tipo de sismos, ahora lo vimos crudamente sabemos que en cualquier momento podemos pasar algo igual”.

Jojutla y la Ciudad de México, ciudades con mucha agua

Reyes Salgado puso sobre la mesa la similitud de Jojutla con la Ciudad de México en sus orígenes, en ambos lugares el agua era dueña del territorio; en el caso de Jojutla esta abundancia de agua fue ideal para el cultivo de arroz que introdujo Ricardo Sánchez. En las excavaciones que se han hecho para introducir por ejemplo, el drenaje o alcantarillado, se ha visto que Jojutla tiene arcillas expansivas, este tipo de tierra como su nombre lo indica, tiene la característica de aumentar su tamaño cuando entra en contacto con el agua, mientras que la sequedad la reduce, estos cambios pueden ser visibles en las casas cuando hay un terreno plano y en el centro o algún punto se hace una especie de cono, las oquedades o espacios vacíos también van debilitando los suelos y por ende sumiendo las construcciones.

La explotación de los mantos freáticos, el abuso y desperdicio de agua así como las pavimentaciones que impiden que el agua de lluvia llegue a los mantos freáticos y haya recarga de acuíferos, también afecta.

El ingeniero civil recomendó que un nuevo modelo de vivienda debe ser a base de cimentaciones con zapata corrida de concreto reforzado, ya no mampostería y en su caso, hacer plataformas y cimentaciones con base a loza de cimentación, es un tipo de cimentación que permita que la edificación se mueva parejo, por así decirlo, en una sola pieza. Es más costoso pero más seguro.