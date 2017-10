Opinión - En la reconstrucción, no podemos mandar al conejo a traer lechugas

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-13

Ya tiene que empezar la organización para la reconstrucción de casas, escuelas, hospitales y edificios en general. El gobierno puede echar mano de sus trabajadores, asignarles tareas urgentes e iniciar la reconstrucción inmediata. Hay tareas importantes y las hay urgentes, distinguirlas es parte de la organización.

La burra no era… pero.- Hay muchas familias en el desamparo total que se quedaron sin nada, que perdieron familiares, casas, muebles y trabajo. Esa es la primera tarea, identificarlas y propiciar la ayuda en todo sentido. Pero existe también una desconfianza general hacia todo lo que huela a gobierno o partidos. La burra es absolutamente arisca y en ese empeño tuvieron mucho que ver los distinguidos funcionarios y los aprendices de políticos que están buscando lucrar con la desgracia ajena.

¿Política es igual a negocios? Así que se exige, se requiere la participación popular para no dejarles las manos libres a estos gañanes para quienes cualquier actividad es ocasión de ganancia. No tienen escrúpulos, más si se sabe que la ayuda internacional se ha dejado llegar y ha acumulado una importante cuenta monetaria que debe ser aplicada justamente en la reconstrucción. Entregar todo ese fondo al gobierno o a la iniciativa privada o a los cuates de mi hijo equivale a mandar al conejo a traer lechugas.

La imaginación al poder.- Un poco de imaginación nos ayuda. Esta frase no es una simple consigna. Veamos. Pueden utilizarse calificados profesionales de la construcción, me refiero a los Ingenieros Civiles que abundan en los 2 Tecnológicos del Estado –Zacatepec y Cuautla- y en la Universidad. Conocemos varios, hombres y mujeres con experiencia más que suficiente para diseñar, planificar y edificar las casas que se derrumbaron por el sismo; para utilizar materiales idóneos; para calcular estructuras que se requieren; para evaluar los daños en carreteras, puentes, hospitales y escuelas. El Gobierno puede solicitar a esas instituciones el préstamo de esos profesionales, entre otros, pues también se requieren Químicos, Industriales, Electromecánicos… todos aquellos que bien podrían aplicar sus conocimientos para resolver estas urgencias que ahorita nos agobian. Francamente no necesitan contratar a ninguna empresa certificadora de nada, aquí hay…y sobran. A menos que quieran seguir haciendo negocio y le entreguen ese trabajo a las empresas constructoras ARA y GEO que se han hecho millonarias haciendo casas de juguete.

Planificando, vigilando el recurso y participando en la construcción de esas áreas habitacionales empezaríamos a diseñar un prototipo diferente. Repetimos: no vayamos a cometer los mismos errores. Pensemos en las celdas solares, en los sistemas de captación de agua, en la recolección de desechos, en las letrinas secas inclusive. De ninguna manera representa gastar más. Puede pedirse la ayuda al Instituto de Ingeniería de la UNAM o al CINVESTAV del Politécnico pues se sabe que hay que hacer estudios de ingeniería sísmica, de estructuras, geofísicos e hidrológicos…entre otros. ¡Vaya! No podemos chambonear más, no debemos, no tenemos por qué. Es una oportunidad nacida de una calamidad. Aprovechémosla. Los señores directores de los Tecnológicos bien pueden tomar la iniciativa junto con el Rector de la UAEM.

En cuanto a los maestros en su mayoría- de educación básica, sabemos que hay muchas escuelas que no pueden todavía ser ocupadas hasta que no se valoren los daños que sufrieron. Y tienen a las maestras sin hacer prácticamente nada checando su entrada y dejando pasar el tiempo ocupándose en sus propios asuntos o adelantando en sus programaciones, pero bien podrían sumarse a quehaceres más urgentes. ¿Por qué no les dicen que vayan a auxiliar en lo que se pueda en los distintos albergues o en los Centros de Acopio? ¿Por qué tenerlas ahí 5 o más horas sólo para privilegiar la burocracia? Un poco de sentido común no nos hace daño aunque el sentido común es el menos común de los sentidos y, conociendo la enfermedad institucional de los queridos profesores que ocupan los puestos directivos, sabemos de qué pie cojean.

Gobierno, Instituciones, Partidos Políticos, funcionarios en general, diputados, alcaldes y regidores tienen qué aprovechar esta oportunidad de integrarse con el pueblo, de reconocer que sólo están obedeciendo un mandato popular, de recuperar el sentido prístino de la Política con mayúscula en cuanto tiene el propósito del servicio –sobre todo- a los más necesitados.

¿O qué? ¿Es más noticia de primera plana que Doña Margarita se retira del Pan? ¿O que el PRD va a pasar el resto de sus días amancebado con la derecha más recalcitrante de la historia no sólo renunciando a sus principios que le dieron origen sino traicionándolos? Quieren seguir manteniendo la chuleta. Se trata de abdicar del individualismo en favor de la comunidad no de mantenerse uncido a la coyunda gobiernista. Ya sabemos que hasta la lamen estos descastados.

El pueblo, repito, el pueblo… el nuestro… ése a quien pertenecemos, nos ha dado la muestra, nos ha puesto el ejemplo con total espontaneidad, con presteza y hasta con elegancia y sencillez, así, sin ambages, sin protocolos, sin pedir autorización a nadie, sin pensar si alguien se va a molestar por haber tomado la iniciativa, por haber rebasado a todas las autoridades, por hacer lo que otros debieron, por asumir este trabajo como compromiso propio. Simplemente por ser… sí, por ser pueblo.