Brevi@rio... - Llover sobre mojado

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-10-13

El criminal incremento a los combustibles de los últimos días viene agravar la situación de emergencia de miles de familias que hoy, en medio de la burocracia y la desesperación, tratan de restablecer su vida y su patrimonio, tras enfrentar las consecuencias de los sismos más recientes en el sureste y centro del país.

Y es que como ya lo hemos padecido frecuentemente las últimas décadas, con el alza a los precios de las gasolinas, el diesel y el gas doméstico, se disparan los precios de casi todos los insumos y servicios de consumo, y para las personas que se cuentan por miles y miles es en varios estados del país, es literalmente un golpe a su economía, a la vez que representan un escenario muchos más complejo en el que se trata de restablecer la normalidad de ciudades y comunidades enteras que hoy se encuentran en la ruina.

Lo injustificable de estas medidas de ajuste implementadas por el gobierno federal, tienen que ver con que hoy ni el dólar ni los precios internacionales del petróleo han sufrido variaciones de consideración, de allí que no se explica el por qué de una acción que en la realidad dificulta la recuperación de quienes con los sismos perdieron su patrimonio o incluso la vida de un ser querido. En todo caso, la actitud del gobierno no es congruente con la elemental solidaridad para quienes hoy atraviesan por una situación tan complicada y que merecerían mayores consideraciones de las instituciones públicas, frente a la desesperación y la urgencia de recuperar cuanto antes algo de lo mucho que han perdido.

En este contexto, hay quienes suponen que para generar recursos, que el gobierno no tiene, los ajustes a los precios de los combustibles son un tanque de oxígeno para las maltrechas arcas de una administración pública poco eficiente, y que ante la emergencia no tiene con qué responder. En este sentido, la desgracia de la población afectada y la urgencia de respuestas de auxilio no hace eco suficiente en el gobierno, haciendo tediosos y burocráticos los programas que van desde la entrega de recursos para la construcción de viviendas, hasta la de víveres y otros insumos necesarios.

Sea cual sea la causa para que se tomen medidas económicas que castigan más a la población en desgracia, lo que la sociedad percibe es que no existe una repuesta eficiente y suficiente del gobierno, incluso, que no hay un gesto solidario ni mucho menos acciones que satisfagan las necesidades que esta población enfrenta y que se prolongarán por varios meses, haciendo del proceso de reconstrucción una etapa tan difícil o peor a la que se ha enfrentado con la emergencia, y en la que también le queda un mal sabor a todos aquellos que no obtuvieron apoyo oficial pero si de la sociedad organizada, a través de diversos grupos, entre ellos el de los jóvenes, y que se han llevado esta vez el reconocimiento unánime…

BREVES: Otra de las situaciones que se han agravado en Cuernavaca a partir del sismo del pasado 19 de septiembre, es el deterioro de la vetusta y escasamente funcional red de agua potable, y en la que las cuadrillas del deficiente SAPAC no se dan abasto, así que además de las múltiples fugas del vital líquido que ya había antes de la contingencia ahora sobresalen por todas partes de la ciudad, echando al vacío millones y millones de litros del líquido sin remedio, contrastando con la sed que vienen padeciendo habitantes de decenas de colonias. Ante este panorama no es de extrañar que en la oficina donde se atienden los reportes de fugas y desperfectos de plano hayan colgado el teléfono o bien nadie conteste, así es que habrán de pasar meses antes de que se termine con este grave problema que en mucho agudiza el ya deficiente suministro de agua potable en la ciudad capital… REDES SOCIALES: Ayer por la tarde noche las redes sociales daban cuenta del caos generado en el “Paso de la Muerte” debido a un aparatoso accidente provocado por un autobús de conocida línea del estado y que provocó el bloque de la vía en ambos sentidos, a los que se agregó el bloque que trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) también realizaron, debido al problema financiero que siguen enfrentando la institución y que afecta el pago de sus salarios y prestaciones. Como ya es costumbre, afortunadamente, las redes sociales advirtieron a muchos automovilistas de la situación y evitaron quedar atrapados en el caos…

