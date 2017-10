Nosotros - TSJ. Barril sin fondo ni independencia

Opinión

José María Román Román

2017-10-13

Popularmente se dice que los gobiernos y los políticos, no tienen llenadera, puedes darles todo el dinero que quieran y no les alcanza. Esto se justifica plenamente el actuar del TSJ del estado, un poder teóricamente independiente y parte integrante de los tres poderes que conforman el gobierno estatal y que, copado igualmente como lo está el Poder Legislativo por parte de Graco, da muestras claras de esa falta indispensable de autonomía e independencia que da la certeza de los que claman justicia y de los que tienen necesidad de emplear a través de los procesos la aplicación de la ley.

Viene a colación porque Graco, representante del Poder Ejecutivo ha materialmente sometido al resto de los dos poderes, utilizando la presión para privarlos de recursos para su funcionamiento o francamente corrompiéndolos como lo hizo tanto con el Poder Legislativo como con el Poder Judicial cuando no se someten a sus deseos. En ambos casos es notorio el abuso del poder del Gobernador y la falta de independencia tanto del Poder Judicial como del Legislativo, lo que ha dado origen a que se cometan y desde tiempo atrás se hayan cometido abusos con los recursos que el dinero vía impuestos les otorga la sociedad. Me referiré al caso particular del Tribunal Superior de Justicia del estado que ha manifestado carecer de dinero para pagar las excesivas prestaciones y salarios que le otorgaron en su momento al ex magistrado Ricardo Rosas Pérez. Las prestaciones correspondientes a su jubilación que implicaron pagarle el 100% de su salario han originado un gasto mensual que tanto Usted como yo pagaremos a través de los impuestos y que son cien mil pesos cada mes hasta que el señor fallezca. Esto es enormemente abusivo porque son prestaciones que se autorizaron entre ellos sin mediar la sensatez de la economía de la sociedad que es la pagadora de lo que ellos a su antojo disponen. Es molesto para todo ciudadano ver que desde los impartidores de justicia se entregan y autorizan salarios que no corresponden a la situación social y económica que vive el pueblo. Lo ridículo del abuso es que no tan solo se pagarán los salarios sino también las prestaciones de tres meses de aguinaldo cada año, error gravísimo cometido por Lauro Ortega Martínez y que se discute aún quiénes están en derecho a recibirlo y quiénes no cuando se trata de funcionarios de elección popular o que hacen las veces de patrón en su función pública. La suma total del pago será superior a los doce millones de pesos según manifestó la actual Presidente del TSJ, una barbaridad grosera en contra de los morelenses que no debería ser pero que es con el esquema de una falta de ley que racionalice los salarios y las prestaciones de los funcionarios y trabajadores de los tres niveles de Gobierno. Así no podemos seguir. Estos señores a su antojo se autorizan salarios y prestaciones. El problema por desgracia no es solo del Tribunal Superior de Justicia, sino de todos los gobiernos municipales el estatal y de la UAEM que andan en las mismas por falta de recursos. La muy desafortunada solución que ofrece la titular del TSJ es pedir que le aumenten un 35% el presupuesto, es decir quieren más dinero para más abusos. No desean ni proponen ser racionales en sus gastos y salarios.

Estos hechos contrastan con las carencias verdaderamente dramáticas de los de morelenses que apenas sobreviven económicamente y que incluso muchos de ellos han sido víctimas de la naturaleza con el reciente temblor. Es la morelense una sociedad groseramente desigual e injustamente inequitativa por esas diferencias que ofenden a la dignidad y a la decencia. Uno se pregunta, el porqué de autorizarse prestaciones de tanta magnitud cuando pueden ser debidamente registrados en el IMSS y bajo esas reglas y en base a un salario decoroso someterse a las condiciones de todos los trabajadores. Es el abuso del poder el que ha permitido estos excesos y no hay quien regule o proponga regular al trabajador burocrático. El mismo tribunal ha generado un elefante blanco que consume recursos en forma absurda como lo es el Consejo de la Judicatura que en el fondo carece de razón de ser. Por cierto y hablando del Tribunal Superior de Justicia, la Presidenta actual no da la cara para defender de Graco, que actuando a través del fiscal anticorrupción acusa al Juez Adolfo López González que tuvo la osadía en uso de sus facultades de no someter a proceso al rector de la UAEM. Aquí es donde en defensa de la soberanía de los poderes, la Presidente del TSJ debería protestar, pero no lo hace a sabiendas que Graco la tiene sometida con los recursos. Se hace notorio no respetarle al Juez su libertad para juzgar de acuerdo a las facultades que la propia ley le otorga. Al final del proceso es altamente probable se diluya la acusación que se hace en un momento procesal fuera de lugar, sin embargo se mira la mano vengativa del Gobernador por ser eminentemente política la persecución que hace el Lic. Salazar, fiscal, anticorrupción del que por cierto se tienen serias dudas sobre la calidad legalidad y legitimidad de su representación.