Justicia

Redacción |

2017-10-13

*El agresivo individuo enfrentará su proceso por violencia familiar bajo libertad condicionada

La Unidad de Control de Detenidos de la Fiscalía Regional Sur Poniente logró vincular a proceso a Gilberto “N”, imputado por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, a quien habría agredido en su domicilio en el municipio de Zacatepec.

En audiencia realizada el día de hoy, el juez de la causa validó los argumentos expuestos por el Ministerio Público y resolvió vincular a proceso penal a Gilberto, de 44 años de edad, al existir indicios que hacen suponer que fue quien agredió a la mujer, de 39 años.

La persona víctima declaró que el pasado 5 de octubre, su pareja la agredió físicamente, tanto dentro de su domicilio, en el poblado de San Antonio Chiverías, perteneciente a Zacatepec, como en la calle, tras sostener una discusión causada por diferencias personales.

Al quedar a disposición del Ministerio Público, Gilberto “N” fue llevado ante un juez, donde el representante social formuló imputación en su contra por violencia familiar, motivo por el que ahora quedó vinculado a proceso.

En su resolución, el juzgador ordenó para el imputado la subsistencia de las medidas cautelares que le fueron impuestas en la audiencia de control, como son: la separación inmediata del domicilio, no acercarse a la víctima, no molestarla, no salir del estado de Morelos y la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.