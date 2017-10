Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-10-13

Breverías Culturales

Obra de teatro de Arnoldo Ramos, a cargo del grupo FES Acatlán UNAM, bajo la dirección de Fernando Morales, se presenta en la inauguración del Festival de Teatro Chicano - Latino de 1974, "Celebrando un triunfo", este año dedicado a la memoria de Rodrigo Ortega Galicia 1951–1987, en el teatro Ocampo a las 19:00 horas con entrada gratuita.

Payasear o no payasear, he ahí el dilema; dilema esquizoide que, por extensión, invade a casi todos los personajes y los hace vivir en dos realidades: la existente y la soñada. En esos espacios dialécticos deben ellos diseñar su vida y solo les queda el sentido del olfato para identificar sus circunstancias, sus deseos y a su prójimo.

Esta paráfrasis hamletiana es la que dice Miguel, también llamado Picolino, una disyuntiva impuesta por su madre, mujer que anhela el regreso del padre de Picolino, ido hace 21 años.

EN EL MANOJO: Trova con Daniel Nava, Omar Salgado, Música invitado, a las 18:30 horas, donativo $50.00. Rock de los 60’s y 70’s con “Evolución” a las 22:00 horas, donativo $60.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

LA CARTONERA invita a la presentación de su nuevo libro de poesía “Los jardines del vértigo” de Rémi Blanchard con la participación de: José Antonio Gaspar, Dany Hurpin y el autor, en Museo La Casona Spencer a las 19:00 horas, Hidalgo 22 Centro Histórico teléfono 3187709; La poesía que nutre Los jardines del vértigo, de Rémi Blanchard, es un navío con el cual, su autor, surca las inmensidades; Cada poema es como una ventana que permite al observador descubrir qué hay más allá de lo cotidiano, es el espíritu de aventura llevado a un punto máximo de expresión; las diversas creaciones literarias de este escritor dan cuenta de una perseverante labor: la del buscador de la belleza que se encuentra en las palabras, antes y después de nacer como poemas... (texto de José Antonio Gaspar); Trabajo gráfico de portadas: Abril García, Ana Laura Basurto, Arnaud Le Bihan, Brian O'Neill, Cisco Jiménez, Dany Hurpin, Efrén Galván, Félix García, Gilda Cruz Revueltas, Iván Peréz, Jan Bonsema, Juan Molina, Liliana Gónzalez, Lizza Sandoval, Lupita Arenas, Mafer Rejón, Mariana Molina, Mónica Teucilide, Misael Cedillo, Nayeli Sánchez, Óscar Menéndez, Rémi Blanchard, René Díaz, Rocato, Víctor Gochez, Victor Hugo Sánchez.

ROCKCONSTRUYENDO MORELOS 1, concierto a beneficio de los damnificados del sismo 19S en Morelos en The Pit Foro Multidisciplinario a las 19:00 horas, donativo mínimo $50.00. La brigada musical estará integrada por las bandas: Amarranavajas, Arcano, Delirio Boreal, Congal Tijuana Oficial, Lack of Remorse, Genesis Of Destruction - G.O.D, La noche ligera, La Skamocha, Los Daren, Los Lager, Lucrecia, PapaSon, Santuario, Turbonada: los DJ'S: Carioca, Da Hook, Intracity, Sésar Adjuster, Sonido Calavera, Tiby y Tony Mendoza; Cuauhtemotzin entre Galeana y Boulevard Juárez.

CONCIERTO ÍNTIMO con Miguel Coronel y Zuly Valentín en Ataraxia centro cultural a las 19:00 horas, donativo $50.00, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

“OTOÑO” exposición colectiva de ‘Unidos por amor al arte’, inauguración en El Gringo café a las 19:00 horas, habrá vino de honor y música en vivo, Netzahualcoyotl 9 centro.

TOSCANA, arte y café, presenta el arte y la bohemia de Cristian Roman, a las 19:30 horas, cooperación voluntaria, calle Hidalgo 17 planta alta, Tejalpa municipio de Jiutepec, teléfono 4047549.

SERGIO FÉLIX y ALEJANDO SANTIAGO, Dos Grandes Trovadores en concierto en La Maga, espacio cultural-restaurante-café a las 20:00 horas, altos de Morrow 9, Centro Histórico, teléfono 3103871.

CAFÉ ZAXIM presenta a Alejandro Rizo en concierto de presentación de su CD “Palabras Mayores” a las 20:00 horas, cooperación $70.00, avenida Chapultepec 85, colonia Atlacomulco, teléfono 777 3333526 WhatsApp 7775604580.

SCOTT YOO, director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará su espectáculo “Scott Yoo y ensamble de cuerdas” el cual consiste en un repertorio integrado por: Concerto Grosso en La Mayor, op. 6/11 de Georg Friedrich Händel; Concierto para violín en La Menor, BWV 1041 de la segunda Johann Sebastian Bach para finalizar con Las Cuatro Estaciones, op. VIII: 1-4, de Antonio Vivaldi; en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 20:30 horas, entrada $290.00.

ALUMBRE es un proyecto multicultural que abraza la riqueza de la música folklórica de América Latina; Cinco mujeres con composiciones originales que fusionan ritmos y cantos afro-mestizos, jarochos y cantos tradicionales, con influencias de estilos contemporáneos;

Una experiencia musical que llena de energía y alegría a todos los participantes; en El Mango, restaurante y biergarten a las 21:00 horas, cooperación $80.00, Campesinos 7 Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, teléfono 7393952253.

bonifaciopacheco@hotmail.com