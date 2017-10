Local

Erick A. Juarez

2017-10-12

-No se cuentan con recursos suficientes para pagarle 11 mdp: Carmen Cuevas

La magistrada presidenta del Poder Judicial del estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López, confirmó que no cuentan con los suficientes recursos para solventar los 11 millones de pesos por concepto de pago de la jubilación del ex titular del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, tras el decreto emitido por el Congreso del Estado.

En entrevista, la impartidora de justicia reveló que una vez que cuenten con una partida presupuestal especial podrían pagar la pensión de Rosas Pérez, quien promovió una controversia constitucional desde el 2010.

Por ello, señaló que estarán en espera de las resoluciones de la controversia constitucional que enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que no cuentan con el presupuesto suficiente para dicho pago.

"Nosotros hicimos valer una controversia a la SCJN, donde nosotros no es que no queramos pagar, sino que no tenemos las condiciones económicas para poder dar cumplimiento a ese decreto y en torno a esas jubilaciones, la corte se ha pronunciado en el sentido de que el Legislativo puede emitir los decretos que estimen convenientes, siempre y cuando nos dé una partida presupuestal, nosotros mientras no tengamos esas condiciones tendríamos que esperarnos a las resueltas de la controversia", dijo.

La titular del Poder Judicial, dijo que durante su administración se han incrementado hasta un 60% las jubilaciones, situación que pone en grave riesgo presupuestal al máximo órgano de impartición de justicia.

"Hemos integrado más de 14 a 15 mdp en cuestiones de jubilación que no teníamos contemplado, esos son en lo que llevo de mi administración, todo lo que les estoy hablando son las jubilaciones en este año y en el periodo en que yo entré, ya que tenemos más de 100 controversias constitucionales para poder dar cumplimiento a esos decretos, por ello, necesitamos un presupuesto especial o en algunos casos los hemos incluido en la nómina", añadió.

El pasado 4 de octubre, fue incluido el decreto número 1996 correspondiente a la pensión de Ricardo Rosas Pérez.

Por ello, el Poder Judicial deberá de cubrir al 100% la pensión de quien fuera ex presidente del TSJ conforme al último salario percibido, calculado en 100 mil pesos mensuales. Pero además de ello, este derecho deberá ser retroactivo a partir del primero de julio de 2010, fecha en la que Rosas Pérez tuvo que dejar su cargo, al haberse eliminado la inamovilidad.

Ricardo Rosas Pérez promovió un amparo para conseguir lo que ahora le significa una jugosa pensión; después de siete años ganó finalmente ese juicio y ahora, podrá disfrutarla de manera vitalicia.