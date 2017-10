Local

Erick A. Juarez |

2017-10-12

-El inmueble presentó fisuras tras el sismo del 19 de septiembre pasado

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) reanudaron labores en sus instalaciones el pasado lunes 9 de octubre, luego de que realizaran las reparaciones en uno de los muros del inmueble, debido a que presentaba fisuras provocadas por el sismo del 19 de septiembre.

El magistrado de la Primera Sala del TJA, Martín Jasso Díaz, aseguró que derivado al terremoto se han implementado nuevas medidas de seguridad, entre estas el cambio de algunos muebles que pudieran representar un riesgo para los trabajadores en caso de una contingencia, esto, debido a que cayeron y obstruyeron el paso de los empleados del máximo órgano de impartición de justicia, así como la capacitación de los empleados con personal de Protección Civil.

"Al momento de que entramos después del sismo, nos percatamos que algunos muebles deben ser reemplazados porque se cayeron, por ejemplo tenemos que dejar puertas abiertas, tenemos que quitar todos los stands y algunos muebles que sean más sólidos y de menor altura, así como la modificación de los escritorios para que podamos tener mayor acceso a las salidas y se concientiza a los compañeros para que al momento de salir, no corran, no griten y no empujen.

Jasso Díaz aseveró que el día del terremoto, alrededor de 90 personas fueron desalojadas del inmueble en caso de que colapsara dicho edificio, ubicado en pleno Centro de Cuernavaca.