2017-10-12

El antorchismo morelense se une a la pena que embarga a los compañeros huitziltecos y condena el crimen político cometido contra Manuel Hernández Pasión, presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla, quien fue asesinado la tarde de este martes 10 de octubre en una emboscada, perpetrada por un comando cuando el edil viajaba de Zacapoaxtla hacia Huitzilan.

De acuerdo a la afirmación de Juan Manuel Celis Aguirre líder del antorchismo poblano “Este es un crimen político. De eso no hay duda. Manuel no tenía problemas personales con nadie y era un presidente municipal ejemplar. Los enemigos del progreso en Puebla acaban de asesinar un antorchista y alcalde que era ejemplo de consecuencia en la lucha contra la pobreza”.





“Exigimos justicia ahora. Nosotros, cuando hicimos las denuncias de los otros atentados y amenazas, advertimos que, si la Fiscalía seguía sin investigar, podríamos lamentar un asesinato. Y aquí están las consecuencias. Estamos ya preparando una numerosa manifestación en la capital para exigir que este crimen sea castigado y que cesen los atentados contra nuestros militantes”, sentenció Celis Aguirre, también diputado federal.

Manuel Hernández Pasión fue presidente de Huitzilan de Serdán desde febrero de 2014, era un fiel militante del Movimiento Antorchista y una persona muy querida por los huitziltecos.

Compañero Manuel tu muerte no fue en vano y tu nombre no será olvidado, tus compañeros morelenses no permitiremos que este crimen quede impune y seguiremos denunciando y condenando esta injusticia hasta que los responsables paguen.