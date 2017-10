Observador político - Daños colaterales de la alianza PAN-PRD

Opinión

Gerardo Suarez

2017-10-12

Tal parece, que la tragedia que se registró en Morelos a consecuencia del sismo provocó entre los líderes partidistas una tregua -sin haberla pactado-, en virtud de que éstos se encuentran literalmente desaparecidos del territorio morelense y quizá por esta razón, sus actividades se han centrado y enfocado a realizar actos internos con miras al proceso electoral del 2018, y en muchos de los casos, sin importarles en gran medida que cientos, o quizá miles de familias que lo perdieron todo, sigan esperando la ayuda que tanto anhelan para reconstruir sus casas, mejorar sus negocios y reactivar la economía que hoy está destrozada en las regiones como el sur, oriente e incluso en la capital de Morelos.

DA PENA Y TRISTEZA EL PRI.- La llegada del veracruzano Fernando Charlestón como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Morelos, provocó una cantidad de tinta escrita en los medios impresos y comentarios de todo tipo en los medios masivos en la entidad, derivado en gran medida, por sus vínculos con Javier Duarte, ex gobernador quien hoy se encuentra preso por varios delitos entre ellos por corrupción. Fernando Charlestón, llegó, fue objeto de críticas en medios locales y nacionales por haber sido parte de la administración de su paisano Javier Duarte y participó de manera activa, en la salida de Rodolfo Becerril Estraffón de la dirigencia estatal del tricolor. Sin embargo, contribuyó junto con Amado Orihuela Trejo, para que las directrices se dieran desde la nueva visión para favorecer al diputado Alberto Martínez González.

Por ello, a casi dos meses de haber asumido el cargo como presidente e incumplir su primer gran compromiso con sus iguales y aspirantes al cargo, que fue el de renunciar a la legislatura para dedicarse de tiempo completo a la dirigencia, hoy sigue dando tumbos. El PRI hoy en día, tal parece está en estado de coma. Solo basta con visitar sus instalaciones para verificar y comprobar que hay más vida en un cementerio que en ese instituto político. Sus militantes han dejado de ir, sus escasos trabajadores aparecen como fantasmas y sus sectores como el de los jóvenes pareciera están enfermos y en pleno proceso electoral.

Para nadie de los militantes es un secreto que la llegada del diputado a la dirigencia tricolor, se cocinó desde las oficinas del palacio de gobierno de Morelos, desde donde vieron la mejor opción para allanarle el camino a quien será el abanderado a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrático. Para muchos, una acción perversa, para otros, un exceso en los comentarios al respecto pero que sin embargo, los hechos callan a estos últimos. Todos los priistas saben que Alberto Martínez obedece a los intereses de Amado Orihuela Trejo, candidato perdedor en el 2012 y a quien el mismo Graco Ramírez lo balconeó durante la visita que hizo a la casa de los campesinos (CNC): “Yo trabajo y estoy coordinado con Amado sin importar que sea de otro partido político”.

INCERTIDUMBRE EN TRABAJADORES DEL CONGRESO.- La decisión de los legisladores de donar el 50 por ciento de su salario para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el sismo fue bien visto por la población, al mostrar el lado amable de los legisladores que junto con los partidos políticos son los que más repudia la sociedad. Por esa razón, el anuncio provocó aplausos de la sociedad sin embargo, ahora los que se encuentran tristes, son los trabajadores de confianza, aquellos que prestan sus servicios con los representantes populares en la LIII Legislatura Local porque se les ha dicho de manera extraoficial que no recibirán un peso de aguinaldo para diciembre próximo.

Quizá sería importante que los diputados pongan en claro que eso no sucederá y por tanto, los 30 mil que cada uno de los 20 aportará para los damnificados no saldrá del aguinaldo de los trabajadores para no generar incertidumbre en quienes, con toda solidaridad han estado acudiendo a las zonas de desastre a apoyar a las familias y dedicar horas extras así como los fines de semana para ayudar en parte, ese dolor que siguen viviendo los cientos y miles de familias que siguen en shock por el temblor y porque sigue, aunque en menor escala por fortuna, pero los sismos continúan.

Lo cierto, es que los trabajadores del poder Legislativo confían en obtener su aguinaldo para diciembre en virtud de que no firmaron al inicio del año algún contrato con ninguna empresa de las llamadas Outsorcing.

LOS DAÑOS COLATERALES DE LA ALIANZA.- Los rumores en torno a la alianza entre amarillos, azules y naranjas sigue a toda su capacidad. Y es que, mientras a nivel nacional se empieza a desquebrajar y convulsionar por la lucha interna de quien será el candidato presidencial, y con amplias posibilidades de que sea el actual dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien la presida. Esta acción, provocaría, a decir de los especialistas y del propio Juan Zepeda, que Morelos junto con la Ciudad de México y Tabasco, se conviertan en moneda de cambio y por tanto, en una de tantas hipótesis, quien abandere la candidatura a la gubernatura de estas tres entidades forzosamente tendría que ser un candidato del sol azteca. Luego entonces, de ser real esto, la segunda posición, la del senado, le correspondería a una mujer que sin lugar a dudas sería de Acción Nacional. Y la segunda posición al senado, de darse la alianza, podría ser para el Movimiento Ciudadano. Todo esto, de acuerdo a la paridad de género que obliga tanto en lo vertical como en lo horizontal el IMPEPAC y el INE.

Por tanto, los juegos perversos que se darían de concretarse la alianza para la gubernatura entre amarillos, azules y naranjas, son varias hipótesis, que provocarían daños colaterales entre quienes aspiran a gobernar Morelos por los escenarios que se darían en los tres partidos políticos: PAN, PRD y MC.

1.- Sí el PRD encabeza la alianza, prácticamente quien quedaría fuera de toda posibilidad sería el diputado federal, Javier Bolaños Aguilar, del PAN. Y sí el abanderado es el presidente del sol azteca, la afectada automáticamente sería Lucía Meza. Sin embargo, de ser ella quien encabece la fórmula, provocaría una afectación directa al presidente estatal perredista.

2.- Sí el PAN es quien lleva mano y lanza a Javier Bolaños a la candidatura, quien se beneficiaría para la primera posición al senado de la república, sería la diputada federal, por aquello insisto, de la paridad de género.

Por esta y otras razones, dentro de la familia panista -y no me refiero a la sagrada-, están haciendo todo lo posible por cerrar filas y evitar lo que parece inevitable porque las consecuencias serán severas para la cúpula al momento de la repartición de candidaturas porque se repartiría en tres institutos políticos en Morelos, todo ello a pesar del rechazo social que ha logrado acumular el gobernador perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que provocaría con toda seguridad, una cantidad de daños colaterales.

