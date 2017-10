Casos y Cosas de Morelos - El papel electoral de la participación ciudadana

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-12

La desconfianza de la sociedad hacia sus representantes populares no es nueva. En los últimos años, algunos medios de comunicación han documentado razones por las que la desconfianza social aumenta. Sin duda este sentimiento se debe a la corrupción de los servidores públicos que en nuestro país impera. Práctica que, por lo demás, se da en cualquier nivel de la administración pública. Ahí está el caso de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, para ilustrar el nivel prominente de la corrupción mexicana. O, en nivel estatal, el intento de uso político de las donaciones que el estado de Morelos recibió del altruismo civil local, nacional e internacional en el pasado sismo del 19 de septiembre, y otros casos de malgasto público que en el momento no vienen al caso.

La Organización de Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, concluye en sus estudios sobre corrupción que México es el país que ocupa el sitio mundial preponderante en este rubro. Incluso la organización especifica áreas en que más se dan este tipo de prácticas: educación, salud y tramitación de documentos oficiales. Mencionar ejemplos al respecto no sería difícil, pero consumiría el breve espacio de este escrito. Baste referirse, sin embargo, como botón de muestra, a las cuotas escolares de los padres de familia de Morelos. A pesar de que al menos en tres años consecutivos se han etiquetado recursos para la erradicación de este quebranto constitucional, al día de hoy el dinero no aterriza en las escuelas.

Más allá de que el recurso para la erradicación de cuotas escolares es evidencia irrefutable del desvío o desaparición de erario público, y por ende, de la corrupción, el ángulo específico de esta colaboración se centra en la utilidad política de la desconfianza social en relación con las próximas elecciones del 2018.

Cada elección sexenal es diferente a las anteriores porque los escenarios de un país varían con el tiempo. Hoy los mexicanos jamás aceptarían una elección presidencial con candidato único, como sucedió con José López Portillo en 1976. Tiempo en que el gobierno federal era juez y parte en tiempo de elecciones, pues el nacimiento del IFE (hoy INE), independientemente de los cuestionamientos que hoy tiene este organismo, todavía estaba lejano. El escenario actual es ya otra cosa. Es una realidad que ha evolucionado por la influencia de las tics y muchas otras circunstancias que de alguna manera dan más peso a la sociedad.

Ahora bien, por el lado del papel de la sociedad, al menos dos opciones de comportamiento se observan. Por un lado, la sociedad tiene la posibilidad de escoger la pasividad, cerrar los ojos ante la corrupción, aceptar la incongruencia entre la ley y la justicia y seguir votando por lo mismo, justo como ha sucedido hasta hoy. O, en cambio, tomar la posición de exigencia de fórmulas de participación ciudadana donde la gente no solamente tenga la posibilidad de opinar, sino de influir en decisiones de peso para la buena marcha del país. La primera opción, sin embargo, y con base en la variabilidad de contextos referidos, es una posición ingenua por parte de la clase política en tanto que la pasividad y docilidad social han disminuido, y la poca adaptación del régimen al cambio pone en riesgo la concordia en el país.

El incremento de la participación ciudadana tiene entonces una oportunidad de ampliar su papel social dentro del escenario de las elecciones del 2018, específicamente en relación a las campañas electorales. Tiene la oportunidad de optar por dirigir el voto a quien abra más espacios para el nuevo papel de este nuevo protagonista, aunque no solamente en el discurso sino en la realidad pública, que es lo complejo del asunto. Todos sabemos de la particularidad de nuestros políticos que saben a la perfección que prometer no empobrece e incumplir es la regla.

Más allá de la complejidad del asunto, la sociedad debe buscar la manera de exigir la revocación de mandato mediante el referéndum. Es inadmisible ya que la ciudadanía deba esperar un largo sexenio para ver si el régimen concede, a discreción del mismo régimen, castigar o no la deshonestidad. Desde un punto de vista simplista, desde luego que la solución del problema está en castigar la corrupción, pero el problema es cómo. El poder legislativo, en este tema, ha hecho su papel de bloqueo, por eso la ley de participación ciudadana no se ha hecho realidad. Quizá entonces, se debe poner especial atención en la selección de legisladores y la manera de forzar que su promesa sobre el tema no quede en mero discurso.

En Morelos sucedió. En discurso de campaña el gobernador en turno prometió someterse a referéndum bianual y a la revocación de mandato por posible decisión ciudadana, lo que luego desatendió con el argumento de no poder quebrantar el marco federal constitucional. Hoy es tarde para exigir el cumplimiento de aquella promesa, pero es tiempo de centrar el esfuerzo social en poner freno más frecuente a la corrupción, como inicio de campaña ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana no es, desde luego, la solución total, pero es al menos una manera de acortar la desfachatez que nos gobierna, al tiempo de implementar otras medidas que en sinergia con la participación de la gente conduzcan a erigir un país digno y próspero.