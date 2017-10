Local

Erick A. Juarez |

2017-10-11

-Cuestionan en el Poder Judicial la denuncia penal promovida en agravio de juez oral que no vinculó a proceso al rector de la UAEM

-Esteremos a la espera de que se presenten las pruebas en contra de Adolfo González López, dice presidenta del TSJ

Autoridades del Poder Judicial del estado de Morelos dieron a conocer que no permitirán actos de intimidación en contra de las resoluciones que den jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), esto, tras la denuncia penal que promovieron fiscales anticorrupción en agravio de un juez oral que no vinculó a proceso penal al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

En este sentido, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, aseguró que avalan el trabajo y las resoluciones que emiten los jueces, debido a que en tanto no existan las pruebas suficientes de la comisión de un hecho ilícito, los impartidores de justicia tienen el derecho de resolver con autonomía.

Por tal motivo, aseveró en su momento el juez de control, Adolfo González López, podría promover alguna acción jurídica para contestar la denuncia penal que existe en su contra. Enfatizando que el Poder Judicial de Morelos no permitirá algún acto de intimidación en contra de los servidores judiciales, siempre y cuando no existan las pruebas suficientes para comprobar lo contrario.

Cuevas López reveló que en los últimos 10 meses, el Consejo de la Judicatura Local no ha notificado sobre alguna queja en contra de un juez de control y juicios orales, por lo que estarán en espera de analizar cada una de las pruebas que haya aportado el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción en agravio del juez González López.

“Hasta ahorita en el caso concreto, en el Consejo no he tenido el conocimiento de que si realmente presentaron la queja o no, por lo que estaremos respetando las garantías del juzgador (…) La posición del Poder Judicial es que mientras no haya una prueba en contrario el juez tiene la responsabilidad de resolver conforme a derecho con responsabilidad”, detalló.