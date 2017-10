Local

Erick A. Juarez |

2017-10-11

-A un año de su secuestro y asesinato, se manifestaron en las instalaciones del TSJ





A un año del secuestro y asesinato de Tonatiuh Tlalapango Flores, sus deudos se manifestaron la mañana de ayer en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir una investigación al personal del Poder Judicial que pudiera estar involucrado en el secuestro de su hijo, debido a que dos de los tres detenidos eran trabajadores del Poder Judicial de Morelos.

En entrevista, el padre de Tonatiuh, Fabián Tlalapango Carrasco, dijo desconocer si las propias autoridades judiciales realizaron una investigación de aquellas personas que pudieran estar relacionadas con el secuestro de su hijo de 21 años de edad, hechos ocurridos el 7 de octubre del 2016, tras la detención de tres sujetos, donde uno de ellos laboraba en los juicios orales y otro más en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

Explicó que en reiteradas ocasiones ha recibido amenazas por parte del personal de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde le recomiendan evitar las manifestaciones y ruedas de prensa, de lo contrario, los casos podrían no resolverse.

“No me dicen, me niegan información, de hecho me prohíben que haga este tipo de cosas, se la pasan amenazándome que si el asunto se cae, será mi culpa; que si los tres sujetos detenidos salen libres, será mi culpa, básicamente al UESC, ellos dicen que no haga este tipo de asuntos (…) Yo me pregunto dónde están los derechos de las víctimas, porque parece ser que la ley está hecha para los delincuentes”, indicó.

Tlalapango Carrasco exhortó a las autoridades del Poder Judicial a remover a funcionarios que no realicen su trabajo conforme a la ley, luego de que el lunes pasado concluyera el plazo para la audiencia intermedia, situación donde un juez oral otorgó un auto de apertura a juicio oral, en donde hubo una exclusión de pruebas en contra de Alfredo “N” alias “El Coco”, fungió como oficial judicial de los Juzgados de Juicios Orales; Jonathan “N” alias “El Bam bam”, quien laboraba en el TUJA y Víctor Jaime “N” alias “La Negra”, quien presuntamente era auxiliar de una agencia del Ministerio Público.

Es de mencionar que la audiencia intermedia, fue diferida en reiteradas ocasiones, debido a que los tres imputados por el delito de secuestro y homicidio agravado, cambiaban a sus abogados, por tal motivo, el abogado de los deudos de Tonatiuh Tlalapango, Gerardo Flores Escobar, confirmó que en las próximas horas impugnarán la resolución emitida el pasado lunes, al considerar que el auto de apertura a juicio oral no fue resuelto conforme a derecho.

“Hay una exclusión de pruebas en la cual considera la ilicitud de la impartición de las mismas, principalmente de algunos objetos que fueron encontrados con motivo de la detención de los acusados y la juez alega y considera que no fue una detención legal, porque no tenían por qué retener los objetos y se desconocía el motivo por el cual se aseguraban a las personas, por ello, vamos a presentar todos los recursos correspondientes”, dijo.